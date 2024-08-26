Yeni bir rapor, Çinli teknoloji şirketlerinin ABD'den gelen yaptırımlara rağmen yapay zekâ altyapılarına harcamalarını 2 kat artırdığını ortaya koydu.

Çin, otomobillerden çiplere kadar birçok konuda ABD yaptırımlarıyla karşı karşıyaydı. Yapay zekâ altyapıları da bunlardan biriydi. ABD, ülkenin bu teknolojideki ilerlemesini durdurmak için adımlar atıyordu. Son birkaç yılda Çin’in yapay zekâ çiplerine erişimini kısıtlamak için ihracat kontrolleri gibi hamleleri ABD’den görmüştük.

Şimdi ise Çin’in bu yaptırımlara rağmen yapay zekâya daha fazla odaklandığı bilgisi geldi. Financial Times’ın raporuna göre Çinli teknoloji devleri, bu yılki yapay zekâ harcamalarını artırdı.

Çinli şirketler, yapay zekâ altyapısına olan harcamalarını 2 kat yükseltti

Konuya yakın kaynaklara göre Çinli teknoloji şirketleri, ABD’den gelen kısıtlamalara rağmen yapay zekâ konusundaki yatırımlarını 2 kattan fazla yükseltti. ByteDance’ten Baidu ve Tencent’e kadar birçok devden bu tarz hamleler geldiği bildirildi.

Örneğin Alibaba, Tencent ve Baidu, yılın ilk yarısında bu alanda 7 milyar dolar civarında harcama yaptı. Bu önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2 kattan fazla artış yaşandığı anlamına geliyor.

Alibaba patronu Eddie Wu, bu ay başında yapay zekâ alanında büyümeye kararlı olduklarını söylemişti. Bu sayılar da bunu doğruluyor. E-ticaret devi, Tongyi yapay zekâ model serisini eğitmek ve başkalarına bilgi işlem gücü kiralamak için işlemciler satın alıyordu. Bu alandaki sermaye harcamaları önceki yıla göre %123 oranında artış gösterdi.

TikTok’un çatı şirketi olan ByteDance de benzer bir hamle yaptı. Kaynaklar, özel şirket olmasından dolayı yatırımcı baskısıyla uğraşmak zorunda kalmayan şirketin yapay zekâ ile alakalı harcamalarının 50 milyar dolar civarına çıktığını belirtmiş.

ABD’nin ihracat kontrolleri, Çin’in NVIDIA’nın H100 veya yakında çıkacak Blackwell serisi gibi önemli yapay zekâ çiplerine erişimini engelliyor. Ancak Çin’li şirketler, NVIDIA H20 gibi daha düşük performanslı işlemcileri satın alabiliyorlar. Tahminler, NVIDIA’nın Çin’li teknoloji firmalarına 1 milyondan fazla çip göndereceği yönünde. Birim başına 12-13.000 dolar olduğunu belirtelim. ByteDance, şirketin en önemli müşterileri arasında.

Kısacası ABD’den gelen yaptırımlar Çinli şirketleri geriye itmedi. Erişimleri kısıtlı olsa da yapay zekâya milyarlarca dolar harcamaya ve büyümeye çalışmaya devam ediyorlar. Bu alanda ne kadar ilerleyeceklerini önümüzdeki yıllarda göreceğiz.