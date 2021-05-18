Çin'in Shenzhen şehrinde bulunan 355 metre yüksekliğindeki SEG Plaza, henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple beşik gibi sallanmaya başladı. Devasa binanın sallanması, halk arasında büyük bir paniğe yol açtı.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'in Guangdong eyaletindeki Shenzhen kentinde yerel halkı fazlasıyla tedirgin eden bir olay meydana geldi. Şehrin merkezinde bulunan ve 355 metre yüksekliğinde olan SEG Plaza, yerel saat ile 13.00 sularında deyim yerindeyse beşik gibi sallanmaya başladı.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan videolarda söz konusu gökdelenin ne denli korkunç bir şekilde sallandığı görülebiliyor. Asıl ilginç olan konu ise Shenzhen Acil Durum Servisi'nin söz konusu sallantı sırasında bölgede deprem kaydedilmediğini açıklaması oldu. Şayet deprem olsaydı dahi bunu tek binanın hissetmesi pek de olası değil.

Konuyla ilgili olarak aktarılan bilgilere göre olayın ardından SEG Plaza hızlı bir şekilde boşaltıldı ve bina kapatıldı. İtfaiye ve polis ise olay yerini incelemeye aldı. Yapımı 2000 yılında tamamlanan ve yaklaşık 20 yıldır hizmet veren SEG Plaza, Çin'in en yüksek 104. binası konumunda.

355 metrelik gökdelenin beşik gibi sallandığı video