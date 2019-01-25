Çin'de Erişime Kapatılan Bing Yeniden Hizmete Girdi

ABD ile Çin'in teknoloji alanındaki restleşmenin bir sonucu olarak yasaklanan Microsoft Bing, Çin'de yeniden devreye girdi.

Çin İnternet İdaresi, geçtiğimiz çarşamba günü erişime engellenen Bing'in yeniden hizmete girdiğini belirtti. Uzunca süredir kullanıcıları “Bu web sitesine ulaşılamıyor.” uyarısıyla karşılayan Bing'e erişim normale döndü.

Beijin News'e konuşan Çinli yetkililer, "Bing arama motoru için daha önce erişim sağlanamadığını doğruluyoruz ancak durum şu an normale döndü. Olaya yönelik soruşturmamız sürüyor ve gelecek adımları belirlemeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Çin'de 2010 yılında Google'ın Çin pazarından çıkması sonrasında yaşanan olumsuz gelişmeler bir türlü durulmuyor. Ülkede VPN kullanmadan internet erişimi sağlayan kullanıcılar; Instagram, Facebook, Youtube, Twitter gibi birçok önemli internet sitesi ve sosyal medya platformuna erişmekte zorlanıyor.

Çin'de birçok internet sitesine erişim, Great Wall (Çin Seddi) kelimesini andıran Great Firewall aracılığıyla engelleniyor. Önümüzdeki süreçte yaşananan olumsuz gelişmelerin ne gibi bir hal alacağı da şimdiden merak konusu.