Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olması sebebi ile Instagram kullanıcıları sürekli olarak hacklenme tehdidi ile karşı karşıya. Instagram yardım merkezi ise bu konuya neredeyse seyirci kalıyor.

Instagram, 1 milyarı aşan aktif kullanıcısı ile dünyanın en büyük sosyal medya platformlarının arasında bulunuyor. Platformun bu denli büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olması, Instagram kullanıcılarının siber korsanların ilk hedeflerinden biri haline gelmesine neden oluyor. Peki Instagram hesabınız siber korsanların eline geçerse hesabınızı nasıl geri alabilirsiniz? Dürüst olmak gerekirse bu sorunun net bir yanıtı yok.

Eğer Instagram hesabınız herhangi bir kişi tarafından ele geçirildiyse direkt olarak Instagram Destek sayfasına gidebilir ve hesabınızı geri almak için ilgili adımları uygulayabilirsiniz. Sorun şu ki, çalınan Instagram hesaplarının geri alınması için oldukça uzun, karmaşık ve yorucu bir prosedür bulunuyor. Asıl önemli konu ise hesabınızı ele geçiren kişiler, kullanıcı adı ya da e-posta adresi gibi kritik bilgileri değiştirdiğinde bu prosedürler tam bir çıkmaza giriyor.

Instagram üzerinden yüzlerce kişiyle takipleşiyor, onlarca kişiyle mesajlaşıyoruz. Dolayısı ile Instagram hesabımız siber korsanların eline geçtiğinde hesabı hızlı bir şekilde geri almamız gerekiyor. Hesabı çalınan Instagram kullanıcılarının açıklamalarına göre bu işlem birkaç günden birkaç aya kadar uzayabiliyor. Öyle ki; bazı Instagram kullanıcıları, hackerlar tarafından çalınan hesaplarını geri almak için başka hackerlardan yardım istemeye muhtaç kalıyorlar.

Yukarıdaki görselde de gördüğünüz gibi kağıt üstünde çalınan Instagram hesabınızı geri almak çok da zor bir işlem değil. Fakat Instagram yetkilileri dahi çalınan hesaplar konusunda tam olarak çalışmayan ve kullanıcıları zor durumda bırakan bir destek sayfasına sahip olduklarının farkındalar. Instagram, destek ekibinin kendilerine ulaşan raporların çoğuna 24 saat içinde yanıt verdiklerini belirtiyor. Fakat bazı kullanıcıların hesaplarını geri alması aylar sürüyor. Bazıları ise hesaplarını hiçbir zaman geri alamıyorlar.