Çin'de Üretilen Koronavirüs Aşısı Yüzde 99 Etkili Olacak

Koronavirüs salgının seyri bazı bölgelerde düşüşe geçmeye başlasa da hâlâ kritik düzeyde olan ve salgının şiddetinin arttığı bölgeler mevcut. Koronavirüs için aşı çalışmalarının devam ettiği bugünlerde Çin'den yeni bilgiler geldi. Bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre üretilen koronavirüs aşısı yüzde 99'luk bir etkiye sahip olacak.

Daha önceki süreçten bildiğimiz üzere dünyanın birçok yerinden şirket, kurum ve bilim insanları koronavirüs aşıları üzerinde çalışıyordu. Geçtiğimiz aylarda aralarında Çin merkezli CanSino Biologics, Oxford Üniversitesi ve Londra merkezli Imperial College Üniversitesi'nin de bulunduğu 5 kurum hâlihazırda koronavirüs aşısı için çalışmalarını sürdürüyordu ve bu araştırmaların birçoğu da deneylerde ikinci aşamaya geçebilmişti. Fakat koronavirüs aşına dair güçlü iddialar, bu 5 kurumun arasında bulunmayan bir şirketten geldi.

Çin merkezli bulaşıcı hastalıklara karşı aşı üretme ve bu aşıların dağıtımı konusunda çalışmalar yapan bir biyofarmasötik şirketi olan Sinovac ve Çinli bilim insanları COVID-19 aşısını geliştirdiklerini açıkladı. Ayrıca Sinovac, an itibari ile bazı Avrupa ülkeleri ile aşı ile ilgili temas hâlinde olduklarını açıkladı. İngiliz haber ajanslarından gelen bilgilere göre, aşının klinik deneylerinde ikinci aşamada olunduğu ve binden fazla insanın bu klinik deneylerde gönüllü olarak yer aldığı bilgilerine ulaşıldı. Sinovac bünyesinda çalışan bilim insanlarından biri olan Luo Baishan yaptığı açıklamada "üzerinde çalışılan aşının yüzde 99 oranında başarılı olacağından emin olduklarını" belirtti. Bu aşının ismi ve üretim geliştirme aşamalarına dair bazı detayları da açıklandı.

Aşının ismi 'Coronavac' olacak:

İngiliz haber ajanslarından gelen diğer bilgilere göre, ilk olarak maymunlar üzerinde denenen aşının, maymunları koronavirüsden koruduğu öne sürülüyor. Sinovac tarafından da bu konuyla ilgili "Sinovac Biyotek'te çalışan bilim insanları 8 maymun üzerinde yapılan deneylerde, maymunlara iki farklı koronavirüs aşısı enjekte etti. Yaklaşık üç hafta sonra SARS-CoV-2 virüsüne maruz bırakılan maymunlarda hiçbir enfeksiyon belirtisi görülmedi." şeklinde açıklamalarda bulunuldu.

Sinovac yaptığı açıklamaların devamında, aşının deneme süresinin üç aşamadan oluşacağını ve aşının maymunlardan sonra insanlar üzerinde de denenmesi gerektiğini belirtti. Fakat öne sürülen olumlu gelişmelere ve iddialara rağmen Sinovac yetkilileri, henüz bu aşı hakkında tartışmak için erken olduğunu ve aşının deneme süreci dâhilinde hâlâ bazı Avrupa ülkeleri ile temasta olduklarını söyledi.