Çin’deki Corona Virüsü Vakaları Tekrardan Arttı

Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre Çin'deki Corona virüsü vakalarında bir artış yaşandı ve 24 saat içinde 300 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu artış, ekonomiyi de olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Resmi olarak Covid-19 olarak bilinen Çin Corona virüsü, geçtiğimiz gün Wuhan’da bir sıçrama yaşadı. Ülkedeki ölüm sayısı 24 saat içinde 300 civarında arttı ve bildirilen enfeksiyon sayısı 45.000’den 60.200’e çıktı. Bu sayının hafta sonu boyunca birkaç bin daha artması bekleniyor ve insanların pazartesi günü işe dönmeleri zor görünüyor.

Ülkedeki seyahat kısıtlamalarından dolayı görülen vakaların çoğu Hubei’nin dışına çıkamıyor. Bu noktada söylenebilecek tek olumlu şey, salgının merkez üssü olan Hubei’deki sağlık görevlilerinin yeni bir enfeksiyon oluşturan şeylerin kriterlerini değiştirmesi oldu. Bir sağlık yetkilisinin açıklamasına göre, bundan sonra klinik açıdan teşhis edilen vakaların sayısı, hastaların zamanında tedavi edilebilmesi için doğrulanan vakaların sayısına dâhil edilecek.

Covid-19, ekonomik sıkıntıları da beraberinde getiriyor:

Asya-Pasifik'in baş ekonomisti olan Alicia Garcia-Herrero’ya göre analizler, virüsle ilgili istikrar öngörmeyi durdurdu ve Çin medyası bile en erken nisan ayını işaret ediyor. Daha önceki beklentiler ise yeni vaka sayısının bu cumaya kadar daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyordu.

Covid-19, her ne kadar insanların sağlığını riske atan bir salgın olsa da aynı zamanda kötü bir ekonomik krizdir. Bu noktada seyahat kısıtlamaları olan Hubei, Çin’in GSYİH’nın yaklaşık %4’ünü oluşturuyor. Ayrıca Hong Kong da anakara ile sınırlarını kapattı. Rusya ve diğer ülkeler de benzer önlemler alıyor. Öte yandan hafife alınmayacak kadar yüksek miktarda bir iş gücü, virüsün bulaşmasından korkuyor ve işe dönemiyor.

Bu arada Çin hükümeti küçük işletmelerin 171 milyar dolarlık finansman desteğine erişebilmesi için bazı finansal önlemler açıkladı. Bununla birlikte sigorta şirketlerinin Çin hisse senetlerinden 14,3 milyar dolar değerinde satın alma yapması ve kriz sırasında A-hisselerini ayakta tutması isteniyor. Salgının ikincil etkisi ise otomotiv ve bilgisayar donanımı bileşenleri gibi sektörlerdeki tedarik zincirlerini olumsuz yönde etkiliyor.

Verilere göre salgın, Hubei’nin dışına çıkamıyor:

Yaşanan salgın her ne kadar pek çok sektörü olumsuz yönde etkilese de enfekte kişilerin sayısı Hubei eyaletinin dışında oldukça düşük. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, yaklaşık 21 milyonluk dev bir şehir olan Pekin’de sadece 366 vaka ve 3 ölüm raporu bulunuyor. Öte yandan 24 milyon nüfuslu Şangay’da ise bilinen 315 vaka var ve yalnızca bir kişi öldü. Çin’in finans merkezlerinden biri olan Shenzen’de de durum benzer.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin bildirdiğine göre yalnızca geçen kış 37,4 milyon ile 42,9 milyon kişi grip oldu. Gripten ölenlerin sayısıysa yaklaşık olarak 36.000 ile 61.000 arasındaydı.

Salgın için şu ana kadar bir tedavi yöntemi geliştirilemese de kontrol altına alınmış gibi görünüyor, zira enfeksiyon vakalarının büyük çoğunluğu Hubei ile sınırlı kalıyor. SARS’ın sistemden çıkması 8 ay sürdü. Eğer hükümet bunu bu şekilde koruyabilirse ve Covid-19 benzerse Çin, ağustos ayına kadar yeni salgınla mücadele edecektir diyebiliriz.