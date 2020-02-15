Karantina Altındaki Gemi Yolcularına 2 Bin iPhone Verildi

Japonya'da Corona virüsü (COVID-19) nedeniyle binlerce yolcusuyla birlikte karantina altına alınan yolcu gemisine 2 bin iPhone dağıtıldı. Bu dağıtımın nedeni, Japon makamlarının hastayla doktorun iletişim kurmasını sağlayan bir uygulamaya sahip olması.

Diamond Princess adlı yolcu gemisi, bu ayın başında Corona virüsü şüphesiyle Japonya'nın Yokohama limanında karantina altına alınmıştı. Binlerce yolcuyu barındıran gemiden yaklaşık 2 haftadır kimsenin ayrılmasına izin verilmezken, Japon yetkililerden yeni bir adım geldi.

Japon yetkililer, gemideki yolculara yaklaşık 2 bin iPhone 6S dağıttı. Yolculara iPhone dağıtılmasının nedeni, Japonya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı'nın hastaların doktorlarla iletişime geçmesini sağlayan bir akıllı telefon uygulamasına sahip olması. Japon yetkililer, bu uygulamanın yüklü olduğu telefonları yolculara vermenin, onların doktor tavsiyesi alabilmesinin en iyi yolu olduğunu düşünüyor.

Android cihaz dağıtmak fikrinden vazgeçildi

İddiaya göre ilk fikir, daha ucuza mal olması nedeniyle Android cihazlar dağıtmaktı. Bununla birlikte, söz konusu uygulamanın Android cihazlarda düzgün çalışmayacağına dair endişeler olduğu için iPhone tercih edildi.

3 Şubat'tan bu yana karantina altında bulunan Diamond Princess yolcularına yapılan Corona virüsü testleri sonucunda 218 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. NBC'nin haberine göre gemideki 32 Amerikan vatandaşına, Corona virüsü kaynaklı hastalığın resmi adı olan COVID-19 teşhisi kondu.

Öte yandan Japon yetkililer, yaşı 80'in üzerinde olan, tıbbi sorunları olan veya gemide penceresiz ve balkonsuz odalarda kalan yolcuların Corona virüsü testlerinin negatif olması durumunda gemiden ayrılmalarına izin vermeye başladı. Bakanlık açıklamasına göre, şu ana kadar 11 kişi, devlet kontrolündeki bir tesise nakledilmek üzere gemiden ayrıldı. Bu kişiler de en azından 19 Şubat'a kadar devlet kontrolündeki tesislerde kalacak.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan yeni ölümcül Corona virüsü nedeniyle şimdiye kadar ölenlerin sayısı 1526. 67 bin 88 doğrulanan vakanın çok büyük çoğunluğu Çin'de kaydedilirken bir süredir salgının yayılma hızında bir yavaşlama olduğu belirtiliyor.