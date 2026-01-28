Tümü Webekno
Çin, dünyanın ilk robot astronotunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

İnsansı robotlar artık sadece fabrikalarda ya da videolarda dans etmiyor. Çinli robotik şirketi Engine AI, geliştirdiği PM01 adlı insansı robotu uzaya göndermek için resmen harekete geçti. Plan gerçekleşirse PM01, dünyanın ilk robot astronotu olarak tarihe geçebilir.

Çin, dünyanın ilk robot astronotunu uzaya göndermeye hazırlanıyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Son yıllarda uzay yarışında adından sıkça söz ettiren Çin, bu kez odağına robotları aldı. Engine AI, uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren Beijing Interstellar Human Spaceflight Technology ile işbirliği yaptığını duyurdu. Amaç oldukça net: PM01’i, uzay görevlerinde aktif rol alabilecek bir robota dönüştürmek.

Şirketin vizyonu, gelecekte astronotların yanında çalışan, riskli görevleri üstlenen ve insan hayatını tehlikeye atmadan bilimsel çalışmaları gerçekleştirebilen insansı robotları uzaya taşımak.

PM01 Uzay İçin Baştan Aşağı Yenilenecek

PM01 hâlihazırda insan benzeri eklem yapısı, hassas hareket kabiliyeti ve otonom karar verme yetenekleriyle dikkat çeken bir robot. Ancak uzay için işler biraz daha karmaşık. Engine AI’ye göre robot mikro yerçekimi ortamına uyum sağlayacak, aşırı sıcaklık değişimleri, vakum ve radyasyona karşı güçlendirilecek, uzay istasyonlarında bakım, kontrol ve rutin görevleri yerine getirebilecek şekilde geliştirilecek. Kısacası PM01, Dünya’daki bir robot olmaktan çıkıp gerçek anlamda uzay koşullarına uygun bir “robot astronot” hâline getirilecek.

Neden Robot Astronota İhtiyaç Duyuluyor?

Uzmanlara göre insansı robotlar, uzay görevlerinde büyük avantaj sağlayacak. Çünkü insan vücuduna benzer yapıları sayesinde mevcut uzay istasyonları ve ekipmanlarla özel bir tasarıma gerek kalmadan çalışabiliyorlar. Bu da maliyetleri düşürürken esnekliği artırıyor. Ayrıca riskli görevlerin robotlara devredilmesi, astronotların güvenliğini ciddi şekilde artırabilir. Uzun vadede bu yaklaşım, uzay görevlerinin daha sürdürülebilir olmasının da önünü açabilir.

Henüz PM01’in uzaya ne zaman gönderileceği açıklanmış değil. Ancak bu girişim bile, uzay yarışında artık sadece roketlerin ve astronotların değil, insansı robotların da önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Eğer Engine AI başarılı olursa, önümüzdeki yıllarda uzay istasyonlarında insanlarla birlikte çalışan robotları görmek hiç de sürpriz olmayacak. Bilim kurgu filmleri bir kez daha gerçeğe dönüşüyor gibi görünüyor.

Uzay Robotik

