Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

Çin’de Google, Facebook, Instagram ve YouTube Gibi Siteler Neden Yasaklı?

Günümüzde birçok kullandığımız sosyal medya platformunun Asya'nın en büyük ülkelerinden biri olan Çin'de yasaklı olduğunu biliyor muydunuz? Peki bunun arkasındaki sebep ne?

Çin’de Google, Facebook, Instagram ve YouTube Gibi Siteler Neden Yasaklı?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Çin’e seyahat etmeyi düşünen veya teknoloji dünyasındaki gelişmeleri uzaktan da olsa takip eden herkesin aklına gelen ilk sorulardan biri, dünyanın geri kalanında hayatımızın merkezi olan Google, Facebook, Instagram veya YouTube gibi platformların bu dev ülkede neden çalışmadığıdır.

Bu durum sadece basit bir erişim engeli veya geçici bir arıza değil, aslında devletin internet üzerindeki mutlak kontrolünü sağlamak amacıyla yıllar önce kurduğu ve sürekli geliştirdiği devasa bir dijital sınır kapısı olan "Büyük Çin Güvenlik Duvarı" projesinin en somut ve günlük hayata yansıyan sonucundan ibaret.

Verileri Çin hükûmetiyle paylaşmayan platformlara izin yok

2

Bu yasakların temelinde yatan en büyük ve en belirgin sebep, Çin hükûmetinin ülke içindeki bilgi akışını sıkı bir şekilde kontrol altında tutma isteğidir. Batılı teknoloji devleri, yapıları gereği kullanıcıların özgürce bilgi paylaşmasına, tartışmasına ve her türlü içeriğe filtresiz ulaşmasına olanak tanır ancak bu özgürlük ortamı Çin’in katı sansür politikalarıyla ve internet yasalarıyla doğrudan çatışmakta.

Hükûmet kendi siyasi ideolojisine aykırı gördüğü, toplumsal bir huzursuzluk yaratabileceğine inandığı veya hassas kabul edilen tarihi ve politik olaylarla ilgili içeriklerin vatandaşlarına ulaşmasını kesinlikle istemiyor. Bu yüzden de içerikleri filtrelemeyi reddeden, kullanıcı verilerini şifreleyen ve bu verileri Çin devletiyle paylaşmaya yanaşmayan batılı platformlara kapılarını tamamen kapatmayı ve kendi kurallarını uygulamayı tercih ediyor.

Katı kurallar ekonomik büyümeyi tetikledi

3

Meselenin siyasi ve güvenlik boyutunun yanı sıra, genellikle gözden kaçırılan ama çok kritik olan ekonomik bir boyutu da bulunmakta. Küresel teknoloji devlerinin ülkede yasaklanması, Çinli yerel teknoloji şirketlerinin önünü inanılmaz derecede açmış ve haksız rekabet endişesi duymadan büyümelerini sağlamıştır. Bugün Google’ın yokluğunda arama motoru devi Baidu, YouTube’un yokluğunda video platformları Youku ve Bilibili, Facebook ve WhatsApp’ın yerini ise mesajlaşmadan ödemeye kadar her işi yapabilen süper uygulama WeChat almıştır.

Bu uygulanan "dijital korumacılık" politikası sayesinde Çin, hem kendi teknoloji ekosistemini büyüterek milyar dolarlık yerli şirketler yaratmayı başarmış hem de vatandaşlarına ait devasa verilerin ülke sınırları içinde kalmasını garanti altına almıştır.

VPN'lere de izin verilmiyor

4

Teknik olarak bakıldığında ise tüm bu engelleme sistemi dünyada "Great Firewall of China" olarak bilinir ve bu sistem, ülkeye giren ve çıkan internet trafiğini 7/24 izleyerek yasaklı IP adreslerine ve anahtar kelimelere erişimi anında keser. Çin’de yaşayan yabancılar, iş insanları veya turistler genellikle bu sanal duvarı aşmak ve alıştıkları uygulamaları kullanabilmek için VPN servislerine başvururlar ancak Çin hükûmeti son yıllarda bu kaçış yollarına karşı da önlemlerini sıkılaştırmış durumda.

Özetle bu yasaklar, Çin’in hem kendi "siber egemenliğini" koruma çabası hem de kendi dijital ekonomisini dış dünyadan soyutlayarak güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak modern Çin'deki hayatın değişmez bir gerçeği hâline gelmiş durumda.

Finlandiya'nın Otomatik Hız Kameraları Sadece Hızı Değil, "Cep Telefonu Kullanımını" da Nasıl Tespit Ediyor? Finlandiya'nın Otomatik Hız Kameraları Sadece Hızı Değil, "Cep Telefonu Kullanımını" da Nasıl Tespit Ediyor?
Almanya'da da Netflix Varken Neden Hâlâ Çılgınlar Gibi DVD ve Blu-ray Alınıyor? Almanya'da da Netflix Varken Neden Hâlâ Çılgınlar Gibi DVD ve Blu-ray Alınıyor?
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

Türkiye'de En Çok Satılan Otomobil Oldu: 2025 Renault Megane Sedan Alınır mı?

Türkiye'de En Çok Satılan Otomobil Oldu: 2025 Renault Megane Sedan Alınır mı?

Citroen, Dağda Bayırda Her Yerde Kullanabileceğiniz Konsept Otomobili ELO'yu Tanıttı!

Citroen, Dağda Bayırda Her Yerde Kullanabileceğiniz Konsept Otomobili ELO'yu Tanıttı!

Yeni Renault Clio, Yeni Volkswagen T-Roc ve Yeni Mercedes-Benz CLA'nın EuroNCAP Sonuçları Açıklandı

Yeni Renault Clio, Yeni Volkswagen T-Roc ve Yeni Mercedes-Benz CLA'nın EuroNCAP Sonuçları Açıklandı

Türkiye'ye de Gelecek Fiyat/Performans Canavarları Redmi Note 15 5G Serisi Duyuruldu: İşte Fiyatları

Türkiye'ye de Gelecek Fiyat/Performans Canavarları Redmi Note 15 5G Serisi Duyuruldu: İşte Fiyatları

Türk Oyun Geliştirici, Canlı Yayında 140 Saatte Sıfırdan GTA Kopyası Oyun Geliştirdi [Video]

Türk Oyun Geliştirici, Canlı Yayında 140 Saatte Sıfırdan GTA Kopyası Oyun Geliştirdi [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim