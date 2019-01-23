Yasakçı zihniyetiyle bildiğimiz Çin hükümeti upuzun yasaklı internet siteleri listesine Google'dan sonra Bing'i de eklemiş olabilir. Kullanıcılar sosyal medyada Bing'e ulaşamadıklarını bildirdi ve yasaklara tepki gösterdi.

Çinli kullanıcılar Microsoft’un arama motoru olan Bing’e, bugün (23.01.2019 Çarşamba) öğleden sonra ulaşamamaya başladılar. Sosyal medyadan endişelerini dile getiren bazı kullanıcılar “Bing, sansür uygulanması gereken yabancı menşeili en son site olması gerekir” söylemlerinde bulundu.

Çin’de Bing kullanarak arama yapmak isteyen kullanıcılar, adres çubuğuna cn.bing.com yazıp girmeye çalıştıklarında bir hata ile karşılaştılar. Çin’in uyguladığı sansürü (Great Firewall) aşmak isteyen bazı kullanıcılar ise VPN kullanarak, Bing’in uluslararası versiyonuna erişim sağlayabildi.

Bing’in, Çin’in uzayıp giden yasaklar listesinde yerini alıp almadığını henüz bilmiyoruz. Belki de Bing’in Çin sunucusu teknik bir arıza ile karşılaşıp devre dışı kalmış olabilir.

Bildiğimiz kadarıyla Facebook, Twitter ve bazı batılı medya siteleri de Çin’de yasaklanan siteler arasında. Google ise Çin’deki arama motoru hizmetini 2010 yılında sonlandırdı. O tarihten sonra meydan Google’ın büyük rakibi olan Bing’e kaldı. Ama anladığımız kadarıyla artık meydanlar Bing’e de kalmadı.

Weibo’da (Çin’in Twitter benzeri sosyal medya sitesi) internet sitelerine erişimin az olmasından yakınan bazı kullanıcılar Bing’in de yasaklandığını iddia ettiler.

Başka bir kısım ise bizi Baidu’ya (Çin’in arama motoru) mecbur edecekler ve biz bundan memnun değiliz diye açıklamalarda bulundular. Açıklamalardan bazıları şu şekilde oldu:

“Bing’i açamıyorum. Baidu’yu da kullanmak istemiyorum. Şimdi ben ne yapmalıyım?”

“Bing öldü. Beni zorla Baidu mu kullandırtmaya çalışıyorlar?”