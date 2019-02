Geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız Çin'in şimdiye kadar filme aldığı en büyük bilim kurgu filmi The Wandering Earth, Netflix tarafından satın alındı.

Çin’de 610 milyon dolar gişe hasılatı yapan The Wandering Earth, ülkenin en büyük filmi olma yolunda ilerliyor. Bu durumu değerlendirmek isteyen Netflix, filmin haklarını şu anda satın almış bulunmakta. The Wandering Earth, Çin’in izleyici kitlesi tarafından çok beğenildi ve Netflix sayesinde çok daha büyük bir izleyici kitlesine ulaşması planlanıyor.

Netflix, geçtiğimiz Perşembe filmin haklarını satın aldığını açıkladı ve 28 dil desteği ile 190 ülkede gösterime açık olduğunu belirtti. Her ne kadar Netflix Çin’de pek fazla faaliyet gösteremese de, kendi bölgeleri dışındaki içerikleri satın alarak büyük bir başarı elde etti. Bunun en iyi örneklerinden Bodyguard ve The Last Kingdom, İngiltere’de çok farklı çeşitlerde lisans anlaşmaları olmasına rağmen Netflix sayesinde büyük popülarite kazandı.

Firma, geçtiğimiz yılın son dönemlerine doğru 8 yeni Hint filmi dahil 17 Asya projesi duyurmuştu. Son zamanlarda Asya içeriklerine yoğunlaşan Netflix, oradaki varlığını arttırmayı planlıyor.