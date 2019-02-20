Netflix'in Mart Ayında Yayınlayacağı Dizi ve Filmler

Netflix kullanıcılarının önümüzdeki mart ayında izleyeceği birbirinden güzel dizi ve filmleri sizlerle birlikte masaya yatırıyoruz.

Netflix kataloğuna hemen her gün yeni dizi, film ve belgesel eklenmeye devam ediyor. Özellikle Organize İşler 2: Sazan Sarmalı hamlesiyle dikkatleri üzerine çeken Netflix, mart ayında da büyük yapımlarla karşımızda olacak.

NETFLIX ORİJİNAL DİZİLERİ

FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE

08/03/19

Hız, baskı ve rekabet. Formula 1'de yarışan sürücülerin ve takım sahiplerinin dünyasını kokpitten yönetim ofisine kadar tecrübe edinin.

SANTA CLARITA DIET

29/03/19

Emlakçılık yapan karı-koca, kadının geçirdiği dramatik bir değişimle ölüm ve yıkım dolu bir yola sürüklenir. Ama iyi anlamda.

OSMOSIS

29/03/19

Yakın gelecekte Paris'te, bir çöpçatanlık uygulaması ruh eşlerini beyin verilerini inceleyerek eşleştirir. Ancak gerçek aşkın deşifre edilmesinin bir bedeli vardır.

NETFLIX FİLMLERİ

TRIPLE FRONTIER

13/03/19

Parasal sıkıntı çeken dört eski özel kuvvet askeri, Güney Amerikalı bir uyuşturucu baronundan 75 milyon dolar çalmak üzere son derece riskli bir iş için bir araya gelir.

THE HIGHWAYMEN

29/03/19

Bu suç dizisinde, Bonnie ve Clyde'ı öldüren dedektiflerin anlatılmamış öyküsü hayat buluyor. Başrollerde Woody Harrelson ve Kevin Costner var.

THE BOY WHO HARNESSED THE WIND

01/03/19

Bir fen bilgisi kitabından esinlenen 13 yaşındaki William Kamkwamba, Malavi'deki köyünü kıtlıktan kurtarmak için bir rüzgâr türbini inşa eder. Gerçek bir hikâye.

NETFLIX ORİJİNAL BELGESELLERİ

THE LEGEND OF COCAINE ISLAND

29/03/19

Bu belgesel, Amerikalı Rodney Hyden'ın Karayipler'de gömülü olduğu söylenen bir kokain zulasını bulmak için renkli ancak uyumsuz bir grupla çıktığı yolculuğu anlatıyor.

LOSERS

01/03/19

Kazanmanın her şey olduğu bir toplumda başarısızlıkla nasıl başa çıkabiliriz? Kılavuz olarak sporu seçen belgesel, kaybetme psikolojisini inceliyor.

REMASTERED: THE MIAMI SHOWBAND MASSACRE

22/03/19

1975'te Ulster destekçileri tarafından pusuya düşürülen Miami Showband grubunun üç üyesi Kuzey İrlanda'da öldürülür. Acaba bu suçun devletle bir bağlantısı var mıydı?

NETFLIX ÇOCUK VE AİLE

LARVA ISLAND

01/03/19

Yeni sezonda larva dostlar Kırmızı ve Sarı'nın yaşayacağı maskaralıklarla dolu eğlenceli maceralar arasında ikilinin adasının işgal edilmesi de var.

YOOHOO TO THE RESCUE

15/03/19

Sihirli YooTopia diyarından beş sevimli dost, başı dertte olan hayvanlara yardım için ekip çalışması ve özel aygıtlardan faydalanır ve bu sırada yeni arkadaşlar edinir.

CHARLIE'S COLORFORMS CITY

22/03/19

Sevimli ve komik Charlie ile ona eşlik eden renkli karakterler, sizleri yaratıcı şekillerle dolu olan şaşırtıcı öykü yolculuklarına çıkarıyor.