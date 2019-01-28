Çin’in şimdiye kadarki en büyük bilim kurgu filmi olarak nitelendirilen The Wandering Earth'ün yeni fragmanı çıktı.

The Wandering Earth filmi, Çinli yazar Cixin Liu'nun aynı isimli kitabından uyarlanarak çekiliyor. Bilim insanları Güneş'in birkaç on yıl içerisinde yok olacağını anladığında çaresizce bir plan yapmaya karar verirler: Dünya'yı Proxima Centauri'ye taşımak. Gezegeni yerinden hareket ettirip Jüpiter'in yörüngesi vasıtasıyla Güneş Sistemi dışına çıkarmak için büyük motorlar inşa etmek de işin cabası.

Yayınlanan fragman, tüm olayın dramasından kesitleri gözler önüne seriyor: Yapılan motorlar arızalanır ve Dünya rotasını şaşırır. Jüpiter ile çarpışma yörüngesine giren Dünya'yı kurtarmak için bir astronot ekibi arızalanan motorları tekrar çalıştırmak zorundadır. Filmin sahne tasarımı, kostümler ve özel efektler de oldukça iyi görünüyor.

Çin'in yaptığı en büyük bilim kurgu filmi olarak nitelendirilen The Wandering Earth, yerel sinema endüstrisinin de geliştiğinin göstergesi. Hollywood filmlerini aratmayacak görsel efektler, mümkün olmayan ancak bir o kadar da gerçekçi senaryo ve yüksek bütçe de bu durumun kanıtlarından.

Orta gelirli kişi sayısının artmasıyla beraber film sektörü için oldukça büyük bir pazar haline gelmiş olan Çin, bir filmi rezil de edebiliyor vezir de. Örneğin Venom, Çin'de 243 milyon dolar hasılat elde etmişken Solo: Bir Star Wars Hikayesi sadece 9,6 milyon dolar gelir elde etti. Bu yüzden The Wandering Earth'ün Çin içerisindeki başarısı, Çin'in kendisini bu alanda da kanıtlaması için önem arz ediyor.

Filmin ilk fragmanını yukarıdan, ikinci fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.