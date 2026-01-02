Çin'de terminatöre benzeyen insansı robot polisler devriye atmaya başladı [Video]

Çin’de geliştirilen insansı robot polis, gerçek polislerle birlikte devriyeye çıktı. Görüntüler, yapay zekânın kolluk kuvvetlerindeki rolünü yeniden tartışmaya açtı.

Çin’in Shenzhen kentinde EngineAI tarafından geliştirilen insansı robot, polis memurlarıyla birlikte devriye gezerken görüntülendi. İnsan boyutlarına yakın yapısı, yürüyüş şekli ve duruşu nedeniyle robot kısa sürede “Terminatör tarzı robot polis” olarak anılmaya başladı.

T800 adı verilen bu robot, hızlı hareket edebilme, çevreyi algılama ve temel görevleri yerine getirme yeteneklerine sahip. Yetkililer, şimdilik bu tür robotların gerçek polislerin yerini almak için değil, destekleyici görevlerde test edildiğini belirtiyor.

🇨🇳 CHINA NOW HAS A TERMINATOR PATROLLING WITH POLICE IN PUBLIC



In the south of China, a humanoid robot straight out of a sci-fi movie was spotted walking side by side with real armed cops.



It happened in Shenzhen, where the machine, EngineAI T800, casually joined police patrol… pic.twitter.com/C7KUV34vC2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 31, 2025

Ancak bu gelişme, robotların güvenlik güçlerinde kullanılmasının sınırlarını da gündeme getiriyor. Kontrol mekanizmaları, olası hatalar, sorumluluğun kimde olacağı ve etik riskler tartışma konusu. Geçmişte drone ve yüz tanıma sistemleri nasıl tartışıldıysa, insansı robot polisler de benzer bir süreci başlatmış görünüyor.

Uzmanlara göre bu tarz robotlar gelecekte daha sık karşımıza çıkabilir. Ancak toplumun bu fikre alışması ve yasal çerçevenin netleşmesi, teknolojinin kendisi kadar belirleyici olacak.