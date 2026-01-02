Tümü Webekno
Çin'de terminatöre benzeyen insansı robot polisler devriye atmaya başladı [Video]

Çin’de geliştirilen insansı robot polis, gerçek polislerle birlikte devriyeye çıktı. Görüntüler, yapay zekânın kolluk kuvvetlerindeki rolünü yeniden tartışmaya açtı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Çin’in Shenzhen kentinde EngineAI tarafından geliştirilen insansı robot, polis memurlarıyla birlikte devriye gezerken görüntülendi. İnsan boyutlarına yakın yapısı, yürüyüş şekli ve duruşu nedeniyle robot kısa sürede “Terminatör tarzı robot polis” olarak anılmaya başladı.

T800 adı verilen bu robot, hızlı hareket edebilme, çevreyi algılama ve temel görevleri yerine getirme yeteneklerine sahip. Yetkililer, şimdilik bu tür robotların gerçek polislerin yerini almak için değil, destekleyici görevlerde test edildiğini belirtiyor.

Ancak bu gelişme, robotların güvenlik güçlerinde kullanılmasının sınırlarını da gündeme getiriyor. Kontrol mekanizmaları, olası hatalar, sorumluluğun kimde olacağı ve etik riskler tartışma konusu. Geçmişte drone ve yüz tanıma sistemleri nasıl tartışıldıysa, insansı robot polisler de benzer bir süreci başlatmış görünüyor.

Uzmanlara göre bu tarz robotlar gelecekte daha sık karşımıza çıkabilir. Ancak toplumun bu fikre alışması ve yasal çerçevenin netleşmesi, teknolojinin kendisi kadar belirleyici olacak.

