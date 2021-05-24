Çin hükümetinin kripto para madencilik şirketlerine yönelik açıklamaları, ülkede hizmet veren şirketleri kaçışa yöneltti. Huobi Mall ve BTC.TOP gibi şirketler tarafından yapılan açıklamalarda, Çin'deki işlemlerin durdurulduğu ve başta Kuzey Amerika olmak üzere alternatif yerler için arayışta olunduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz cuma günü, zaten pamuk ipliğine bağlı olan kripto para piyasalarını önemli derece etkileyen bir gelişme yaşandı. Çin hükümeti, yaptığı bir açıklama ile ülke genelindeki madencilik işlemlerini yasaklayacağını duyurması üzerine gelen etki, zaten düşüş trendinde olan kripto para birimlerindeki düşüşün derinlemesine yol açtı. Çin'den gelen yeni haberler, ülkedeki madencilik şirketlerinin Çin'den kaçmaya karar verdiğini gözler önüne seriyor.

Başta Huobi Mall ve BTC.TOP gibi Çin'in en büyük kripto para madencilik şirketleri, Çin'de operasyonlarını durdurduklarını ve merkezlerini Çin dışına taşıyacaklarını açıkladılar. Konuyla ilgili olarak resmi Telegram kanalı üzerinden bir açıklamada bulunan Huobi Mall yetkilileri, Çin dışındaki ülkelerde bu işi yapan şirketlerde temas halinde olduklarını duyurdu. Madencilik şirketleri, yönünü daha çok Kuzey Amerika'ya yöneltmiş gibi görünüyorlar.

Huobi Mall: Sakin olun, endişelenecek bir şey yok

Huobi Mall tarafından yapılan açıklamalarda, piyasadaki deprem etkisinin geçirilebilmesinin istendiğini açıkça görüyoruz. Çünkü şirket yetkilileri, yatırımcıların sakin olması gerektiğini, endişelenecek bir şey olmadığını söylüyorlar. Ancak piyasalardaki durum, yatırımcının tam olarak sakinleşmediğini açıkça gözler önüne seriyor.

BTC.TOP kurucusu Jiang Zhuoer tarafından yapılan açıklamalarda da Huobi Mall'a benzer cümleler kuruldu. Zhuoer, Çin'deki işlemlerini askıya aldıklarını ancak bunun kalıcı olmadığını söylerken, BTC.TOP olarak Kuzey Amerika'ya taşınmayı planladıklarını aktardı. Bunun yalnızca BTC.TOP özelinde olmayacağını ifade eden Zhuoer, uzun vadede Çin'de hiçbir madencilik şirketinin kalmayacağını, bu şirketlerin dünyanın farklı yerlerine göç edeceğini açıkladı.