Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından yapılan açıklamanın ardından Bitcoin, gün içinde yüzde 6 değer kaybetti. Komite, getirdiği kısıtlamaların sebeplerinden de bahsetti.

Bitcoin’in son zamanlarda düşüş yaşadığını, buna bağlı olarak da yatırımcılarını endişelendirdiğini görmüştük. Öyle ki kripto paraların atası Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 40 bin doların altını görmüştü. Piyasadaki yerleşikliği ve değeriyle Bitcoin’in iniş çıkışları, diğer altcoin olarak bildiğimiz kripto paraların da değerini fazlasıyla etkiliyor.

Bu düşüşlerden sonra, geçtiğimiz gün yayınlanan haberle birlikte Bitcoin’de ve dolayısıyla diğer tüm altcoin’lerde bir toparlanma olduğunu öğrenmiştik. Fakat toparlanmaya çalışan Bitcoin, bir darbeyi de Çin’den aldı.

Bitcoin’e Çin’den darbe:

Gelen habere göre Çin’de, Bitcoin işlemlerine ve madenciliğine kısıtlamalar getirildi. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Bitcoin, yüzde 6 değer kaybetti. Bu kayıpla birlikte gün içinde 42 binlerde seyreden Bitcoin, 36 bin dolara kadar düşüş yaşadı. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, yaptığı hamleyle birlikte vatandaşlarının varlıklarının güvenceye alınmasını istediğini ve bu konuda da ısrarlı olacağını belirtti.

Uygulamaya koyulan bu kısıtlamaların sebebi olarak da son dönemlerde sık sık sert inişler ve çıkışlar yaşayan kripto paraların, bireylerin varlıklarını tehlikeye atıyor olması, dolayısıyla da genel finans akışa zarar veriyor olması gösterildi. Buna ek olarak yayınlanan bildiride, işlem kontratlarının Çin yasaları kapsamında korunmadığından da bahsedildi.

Çin Bankacılık Birliği'yse, bankalarda ve online ödeme kanallarında, müşterilere kripto para ile ödeme yapma gibi hizmetler sunmayacağını belirtti. Bitcoin, haberimizin başında da söylediğimiz gibi son günlerde toparlanmaya başlamıştı. Sizce Bitcoin aldığı bu darbeyi de atlatıp toparlanmaya devam edebilecek mi?



