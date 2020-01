Çin, Kuantum Uydusu ve Mobil Yer İstasyonu Bağlantısı Kurdu

Çin, 2016 yılında QUESS adlı kuantum uydusunu uzaya gönderdiğinde tarihte bir ilke imza atmıştı. Çin, şimdi de kuantum uydusu ve yine bir ilk olan mobil kuantum yer istasyonu arasında 8 dakika süren bir veri alışverişi yaparak başka bir ilke imza atmayı başardı.

Tarihte bir ilk olan Çin’in kuantum uygusu QUESS, Dünya’da yer alan ilk mobil kuantum yer istasyonu ile iletişim kurmayı başardı. Çin’in Şantung eyaletinin Jinan şehrinde kuantum uydusuyla kurulan iletişim sırasında uyduyla yer istasyonu arasında şifreli veri aktarımı gerçekleştirildi.

Çin’in Jinan şehrinde görev yapan devlet yetkililerinden elde edilen bilgiler, mobil yer istasyonunun QUESS adlı kuantum uydusuyla pazartesi günü, 23.31 saatinde iletişime geçtiğine işaret ediyor. Gerçekleştirilen iletişim sırasındaysa uydunun yerden yüksekliğinin yaklaşık 500 km olduğu tespit edildi. Yürütülen iletişim testi süresi boyunca kuantum uydusu ile mobil yer istasyonu arasında 8 dakika süren bir şifreli veri alışverişi gerçekleştirildi. Kayıtlara geçen bu iletişim sürecinin ardından da testin başarıya ulaştığı belirtildi.

Çin, QUESS adlı kuantum uydusunun fırlatışını 16 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirmişti

Tarihteki ilk kuantum uydusu olan QUESS için verilen isimlerden biri de M.Ö. 5. yüzyılda yaşayan Çin’li düşünürden ilham alınan “Micius” oldu. QUESS’in fırlatma işleminde kullanılan yer istasyonunun ağırlığı ise 10 tondan daha fazla geliyordu ve araştırmacılar da yer istasyonunun bu devasa büyüklüğünü azaltmak için çalışmalar yürütüyordu. University of Science and Technology of China, QuantumCTek Co. ve Jinan Institute of Quantum Technology ortaklığı sayesinde geliştirilen dünyanın ilk mobil kuantum yer istasyonu ise yalnızca 80 kg ağırlığında. Bu yeni ve hafif mobil yer istasyonu, hem araçlara monte edilebiliyor hem de araştırmacılara 10 tonluk devasa istasyonun ardından üretim maliyetini oldukça büyük bir oranda düşürme imkanı sağlıyor.

Jinan’da yürütülen ilk kuantum iletişim ağı testi başarıyla sonuçlandı ve kuantum uydusu QUESS ile mobil yer istasyonu arasında gerçekleşen bu veri alışverişi de tarihteki ilk güvenli kuantum iletişim ağı olmaya hak kazandı.