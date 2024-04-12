Çin gün geçtikçe küresel film endüstrisinde, özellikle de Hollywood'da giderek daha etkili bir rol oynamaya başladı. Peki ne oldu da Çin yavaş yavaş Hollywood’u ele geçirmeye başladı?

Çin'in ekonomik büyümesiyle birlikte Hollywood stüdyoları, Çin pazarının ve Çinli izleyicinin potansiyelini gördükçe, bu büyük ve hızla büyüyen pazardan yararlanmanın yollarını arıyorlar. Büyük film stüdyolarının Çin gişesinden yararlanma çabaları da stratejik ortaklıklarla çeşitli kültürel etkileşimler görmemize sebep oluyor.

Yani Çin’in, film endüstrisinde önemli bir güç haline gelmesi sinema dünyasında dikkate değer etkiler yaratmaya başladı.Peki Çin Hollywood filmlerini değiştirme gücünü tam olarak nereden buluyor?

Çin’in yabancı film stüdyoları için en cezbedici özelliği: Gişe etkisi!

Çin, nüfusu ve ekonominin gelişmesiyle birlikte büyüyen tüketici kitlesi ile Hollywood filmleri için kritik bir pazar haline geldi.

Başka bir deyişle, Çin’deki orta gelir sınıfının artması, eğlence endüstrisi için büyük fırsatlar yaratmaya başladı.

Peki neden filmlerde Çin’in etkisini daha çok görmeye başladık?

Öncelikle Çin diğer ülkelere göre çok daha sıkı kurallarla yönetilen, müdahaleci bir yapıya sahip olması itibariyle piyasa kuralları diğer ülkelerde olduğu kadar serbest değil. Bu durum da Çin’e giriş yapacak bir filmin o ülkenin kurallarına uygun olmasını gerektiriyor.

Örneğin, Çin hükümeti her yıl belirli sayıda filmin Çin piyasasında gösterime girmesine izin veriyor. Gösterime girmesi onaylanan filmlerinde, ülkenin kurallarına uygun olması adına sıkı bir sansürden geçmiş olması gerekiyor.

Bu sebeple Çin’in büyük nüfusunun sunduğu devasa gişeden yararlanmak isteyen film stüdyoları da bu kurallara uyum sağlamak adına filmlerini Çin hükümetinin şartlarına uydurmak zorunda kalıyor.

Ayrıca Hollywood stüdyoları, Çin izleyicilerini cezbetmek için filmlerini özelleştiriyor ve bunu yaparken yerel kültür ve tercihlere dikkat ediyor.

Çin pazarına girmek hiç de kolay değil.

Çin pazarına girmek yabancı filmler için oldukça zor. Çin hükümeti her yıl yalnızca 34 filmin Çin’de gösterime girmesine müsaade ediyor. Tabii bir filmin gösterime girmesi için çeşitli şartları sağlaması gerekiyor.

Hatta öyle ki, yabancı bir filmin Çin de gösterime girebilmesi için 3 temel yol var. Bunlar;

Stüdyonun filmden elde edilecek gelirin yalnızca %25’ini alabildiği gelir paylaşımı anlaşması yapmak.

alabildiği gelir paylaşımı anlaşması yapmak. Çin merkezli bir film şirketiyle ortak bir film yapmak.

yapmak. En az tercih edilen yolsa, yabancı firmanın filmi Çin’e maliyetine satması.

Hükümetin sıkı kurallarından dolayı, Çin’le yapılan iş birliklerinin sayısı artıyor.

Giriş şartları bu kadar katı olan bir pazar olmasından dolayı, firmalar genellikle Çin merkezli firmalarla iş birliği yapmayı tercih ediyor.

Hollywood stüdyoları, Çinli yapımcılarla ortak projelerde yer alarak Çin pazarına daha iyi erişim sağlıyor. Çünkü bu iş birlikleri, Çin’in koymuş olduğu yıllık yabancı film kotasını aşmanın yanı sıra kültürel anlamda da birbirlerine zenginlik katarak ortak yapım projeleriyle sonuçlanıyor.

Çin pazarına girmek isteyen filmler o pazara uyum sağlamak zorunda kalıyor.

Ortak yapımlar ve hükümetin koyduğu kurallar sebebiyle Hollywood filmlerinde hatrı sayılır derecede değişimler yaşanıyor.

Örneğin bir filmin Çin yapımı sayılması için oyuncu kadrosunun üçte birinin Çinli olması şartı bulunuyor.

Ya da bir filmin Çin pazarında gösterime girmeye uygun olması için film içindeki öğelerin Çin’in savunduğu değerlere uygun olması gerekiyor.

Son olaraksa, film Çin pazarında da gösterileceği için Çinli izleyiciye yönelik ürün yerleştirmeler filmlerde daha görünür oluyor. Bu sebeple, Hollywood filmlerinde Çin kültürüne özgü öğeleri daha fazla görmeye başlıyoruz.

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