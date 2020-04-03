1 Nisan'da canlı yayınlanan bir açık artırmada Çin'in uzay araştırma kurumuna bağlı bir ticari şirket olan ExPace tarafından geliştirilen bir roket, 5,6 milyon dolara satıldı. Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Taobao'dan yapılan satışta alıcının ismi açıklanmadı.

Çin Uzay ve Havacılık Bilim ve Sanayi Şirketi CASIC'in ticari alt kuruluşu ExPace tarafından geliştirilen Kuaizhou-1A (KZ-1A) roketi, 1 Nisan günü açık artırmayla satıldı. Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Taobao üzerinden çevrimiçi canlı yayında açık artırmaya çıkarılan KZ-1A, 5,6 milyon dolara ismi açıklanmayan bir müşteriye satıldı.

Roketin açık artırmaya çıkarıldığının duyurulmasından sonraki 5 dakika içerisinde 800 kişi 4.611 dolar (500.000 yuan) civarındaki depozitoyu yatırdı. Çoğunlukla dünyanın alçak yörüngesine küçük uydular göndermek için kullanılan KZ-1A roketi çok kısa bir süre içerisinde satıldı. Roketin satıldığı paketin içerisinde bir fırlatma hakkı, roket gövdesi için özel boyama ve fırlatma tesisi erişimi de bulunuyor.

CASIC, nisan ayında bir roket daha fırlatacak:

CASIC, nisan ayında yeni uyduların bulunduğu bir KZ-1A roketini fırlatmayı planlıyor. Çinli otomobil üreticisi GAC'ın sponsor olduğu fırlatma, Wuhan kentinde koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele eden sağlık personellerine adanacak. Çin'e ait roketin açık artırmasının canlı yayınını 2 milyon kişinin izlediği belirtilirken Weibo'daki konuyla ilgili başlık 500 milyonun üzerinde görüntülenmeye ulaştı.

Ticari roket satışının gerçekleştiği Çin'in yeni ancak büyüyen uzay sektörünün bir parçası olduğu belirtiliyor. Devletin sahip olduğu uzay şirketleri hâlâ uzay misyonlarının temel kaynağı olmaya devam ediyor fakat özel şirketler de ortaya çıkıyor ve destek görmeye başlıyor. Bunun için Haziran 2019'da yapılan bir düzenlemeyle Devlet Bilim Kurulu, Milli Savunma İçin Teknoloji ve Sanayi ve Merkezi Askeri Komisyon'un Ekipman Geliştirme Departmanı'nın ticari uzay misyonlarının gelişmesini desteklemesi karar altına alındı.

Özel olarak KZ-1A roketi, 2017 yılında faaliyete başladıktan sonra fırlatıldığı 8 seferde de yalnızca ticari kargoları taşıdı. ExPace, şu sıralar Kuaizhou-11 roketini 2020 yılının ilk yarısında fırlatmaya hazır hâle getirmek için çalışıyor. Bu yeni roket, 1 ton kargo taşıyabilecek. KZ-1A'nın kapasitesiyse 200 kilogram.