Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, Çinli otomobil markalarının Türkiye'de üretim yapmak istediklerini söyledi. Marka ismi de veren Saydam, tüketiciyi de heyecanlandırmış oldu.

Otomotiv sektöründeki elektrik dönüşümü, Çinli markaların ön plana çıkmasını sağladı. Bunun en net göstergesi, BYD. Şirket, satış rekorlarıyla sadece Çin pazarını değil, Avrupa'yı da domine etmeye başladı. Gelen son açıklamalarda Çinli firmaların, gözünü Türkiye'ye diktiğini gösteriyor.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, geçtiğimiz gün gazetecilerle bir araya geldi. Sektöre ilişkin açıklamalarında Çinli markalara değinen Saydam, bazı firmaların Türkiye'de üretim yapmak istediklerini söyledi.

Skywell, Chery ve MG!

Albert Saydam'ın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'ye fabrika kurmakla ilgilenen markalar; Skywell, Chery ve MG. Aslında Skywell, bunu birinci ağızdan duyurmuştu. Chery ile MG'nin de olası bir Türkiye yatırımı, dengelerin değişmesi açısından önem arz edecektir.

Çinli markalar, neden Türkiye'ye yöneldi?

Çinli markaların Türkiye'de fabrika kurmak istemelerinin başlıca nedeni, Avrupa pazarı. Avrupa Birliği, bundan kısa bir süre önce aldığı bir karar ile Çin'den ithal edilecek elektrikli otomobillere yüzde 30 gümrük vergisi uygulamaya başladı. Türkiye ise Avrupa ile Gümrük Birliği Sözleşmesinin bir parçası ve Türkiye'den gönderilen otomobiller için böyle bir vergi yok. Tabii bu durum, Avrupa'dan Türkiye'ye getirilen otomobiller için de geçerli. Hâl böyle olunca Çinli üreticilerin Avrupa'ya yayılmasını sağlayacak en iyi tercih, Türkiye...