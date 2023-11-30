Çinli elektrikli otomobil markası Skywell'in Türkiye'de fabrika kuracağı açıklandı. Skywell otomobiller, sürecin tamamlanması ile yerli üretim olacak.

Yurt dışından Türkiye'ye ithal edilen ilk elektrikli otomobil markalarından biri olan Skywell'den çok önemli bir hamle geldi. BloombergHT'nin canlı yayınına katılan CEO Mahmut Ulubaş, Skywell'in Türkiye'de fabrika kuracağını, araç ve batarya üretimi yapacağını söyledi. Yapılan açıklamaya göre fabrika için 1.6 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilecek.

Aslına bakacak olursak Skywell'in Türkiye'de batarya üretecek olması, birkaç aydır bilinen bir gelişmeydi. Ancak otomobil üretim fikri, büyük bir bomba oldu. Eğer her şey yolunda gider ve Skywell, Türkiye'de otomobil üretimine başlarsa Türkiye'nin ikinci elektrikli otomobil fabrikası hizmet vermeye başlamış olacak. Mahmut Ulubaş, Türkiye'de üretilecek araçların Avrupa'ya da ihraç edileceğini duyurdu.

Yatırım için resmî görüşmeler devam ediyor

Skywell Türkiye CEO'su Mahmut Ulubaş'ın açıklamasına göre süreç, henüz görüşme aşamasında. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerin devam ettiğini aktaran Ulubaş, başvuru sürecinin 3 ay içinde tamamlanabileceği müjdesini verdi. Kurulacak fabrika, Skywell araçlara ek olarak diğer elektrikli otomobiller için de batarya üretecek. Tabii Skywell otomobillere de artık yerli ibaresi vurulacak.

Hem Türkiye hem de Avrupa'daki elektrikli otomobillerle ilgili ön yargıların kırılmaya başladığını söyleyen Mahmut Ulubaş, Türkiye'nin tüm Avrupa'ya hitap edebilecek bir pazar olduğunu ifade etti. Geleceğe yönelik pozitif olduklarını aktaran Skywell Türkiye CEO'su, sektörün 39 bin elektrikli otomobil satışı beklerken 60 bin rakamlarının görülmesinin önemli olduğunu belirtti.

Mahmut Ulubaş'ın katıldığı yayını buradan izleyebilirsiniz.