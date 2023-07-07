Togg'un da bildirim yapmasıyla Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu. Zam ve teslimat gecikmeleri ile gündemden düşmeyen Togg T10X, sürpriz bir başarıya imza attı.

Türkiye'de otomotiv sektörünün geldiği son noktayı hepimiz az çok biliyoruz. Daha geçtiğimiz gün yayınlanan veriler, Türkiye'de sıfır otomobil satışlarında rekor üstüne rekor kırıldığını gözler önüne seriyordu. Vatandaş bulduğu her otomobili satın alırken, elektrikli otomobil satışlarında da çok ciddi bir ivmelenme var. Satışlar 5 katına çıkmış durumda.

Peki Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller hangileri? Bu haberimizde, bu sorunun cevabını bulacaksınız. Eğer elektrikli otomobil satın almak gibi bir planınız varsa, bu listeyi mutlaka gözden geçirin.

Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller (Ocak-Haziran 2023)

Marka-Model Satış Adedi Renault Zoe 1.205 Togg T10X 808 Volvo XC40 740 Skywell ET5 571 Opel Corsa Elektrik 570 Opel Mokka Elektrik 495 MG ZS 479 MG4 457 Mercedes-Benz EQE 372 BMW 7 Serisi 335

EBS Danışmanlık tarafından derlenen veriler, Türkiye'de yılın elektrikli otomobilinin Renault Zoe olduğunu ortaya koyuyor. Aslında bu durum çok da şaşırtıcı değil. Çünkü Renault Zoe, Türkiye'deki en ucuz elektrikli arabalardan bir tanesi. Küçük şehir otomobili, günlük kullanım için oldukça ideal. Gelin şimdi de sadece haziran ayında en çok satılan elektrikli otomobillerin hangileri olduğuna bakalım.

Haziran ayında en çok satılan elektrikli otomobiller

Marka-Model Satış Adedi Togg T10X 502 Opel Corsa Elektrik 332 Skywell ET5 209 MG4 167 Volvo XC40 153 Renault Zoe 109 BMW X1 103 Fiat 500E 102 MG ZS 94 Mercedes-Benz EQE 69

Togg T10X, 2023'ün en çok satılan elektrikli SUV'u oldu: Tesla'yı nasıl geçti?

Son günlerde araç fiyatlarına yaptığı zam ve teslimat gecikmeleri ile gündemde olan Togg T10X, resmi istatistiklere göre hem 2023 yılında hem de haziran ayında Türkiye'de en çok satılan elektrikli SUV olarak kayıtlara geçti.

Burada Togg T10X'in nasıl Tesla'dan daha fazla otomobil sattığını sorgulamış olabilirsiniz. Hemen açıklayalım; Togg, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) üyesi olan bir şirket. Tesla ise şu an için ODMD üyesi değil. Hal böyle olunca Tesla, kaç adet Model Y sattığına ilişkin herhangi bir veri sağlamıyor. Eğer Tesla ODMD üyesi olur ve aylık bazda bildirim yaparsa, Togg T10X'i geçip geçmediğini görme şansımız olacak. Çünkü şu ana kadar binin üzerinde Tesla Model Y teslimatının yapıldığı, bir o kadarının da önümüzdeki haftalarda yapılacağı biliniyor.