Çin'e ait bir yük gemisinin Baltık Denizi'ndeki okyanus altı kablolarına sabotaj düzenlediği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, NATO ile Rusya arasındaki gerilim biraz daha artacak gibi görünüyor.

Gezegenimiz, son dönemlerde hiç olmadığı kadar gerilmiş durumda. Rusya, Çin ve Kuzey Kore ittifakı, batı ülkelerine rest üzerine rest çekiyor. Tabii başta ABD olmak üzere NATO müttefikleri de doğu bloğu ile zıtlaşıyorlar. Neyse ki Türkiye, tüm bu yaşananlar karşısında tarafsız kalmaya devam ediyor.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) yayımladığı bir özel haber ise gerilimin her geçen gün biraz daha artmaya devam ettiğini gözler önüne seriyor. Hatta iddialara göre Baltık Denizi'nden geçen Çinli bir kuru yük gemisi, ülkeleri birbirine bağlayan okyanus altı kablolarına bir sabotaj düzenledi. Tabii Rusya ve Çin'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak yaşananlar oldukça ilginç.

Peki neler yaşandı?

WSJ'nin edindiği bilgilere göre olayın merkezindeki gemi, 225 metre uzunluğundaki "Yi Peng 3". Konuya aşina kaynaklara göre bu gemi, Rusya'dan gübre aldı ve Baltık Denizi'ne girdi. Burada çapa atan gemi, artık her ne olduysa ilerlemeye devam etti. Önce İsveç ile Litvanya arasındaki okyanus altı kablolarını kesen geminin, daha sonra da Almanya ile Finlandiya arasındaki okyanus altı kablolarını kestiği iddia ediliyor. Burada yüzlerce deniz mili mesafeden bahsediyoruz.

Yapılan açıklamalara göre NATO'ya bağlı deniz kuvvetleri, kabloların kesildiğinin tespit edilmesi üzerine Yi Peng 3'ün çevresini kuşattılar. Hatta geminin sahibi olan firmanın da iş birliği yapmayı kabul ettiği söyleniyor. Ancak şu an için mürettebat veya şirketten kimlerin sorgulandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. NATO'nun üst düzey yetkilileri, Rus istihbaratının geminin mürettebatını ikna etmeyi başarmış olabileceğinden şüpheleniyorlar.

Uzmanlara göre Yi Peng 3 olayında bazı garip hususlar var. Mesela çapa atan bir geminin hızı düşer ancak kaptanın bunu fark etmemesi mümkün değil. Öte yandan; hava şartlarının olumsuz olmadığını aktaran yetkililer, bir sürüklenme durumundan da söz edilemeyeceğini beyan ediyorlar. Tüm bunlara ek olarak Yi Peng 3'ün geçmişte sadece Çin sınırlarında kullanırken alınan bir karar ile Rusya - Çin seferleri yapmaya başlamış olması da kafa karıştırıcı hususlardan biri.

Zaten yeterince gergin olan tarafların bu meseleyi nasıl kapatacakları şu an için bilinmiyor. Ancak soruşturma kapsamında bu olayın nasıl yaşandığının gün yüzüne çıkarılacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.