Çıplak ayakla toprağa bastığımızda “topraklama” denen durumun ortaya çıktığı ve üzerimizde olumlu etkileri olduğu ne kadar doğru? Bilim bu konuda ne diyor? Tek tek anlattık.

Çıplak ayakla toprağa basmanın üstümüzdeki negatifliği alacağına dair yaygın bir inanış var. Toprağa doğrudan temas ettiğimizde vücudumuzdaki elektriksel yüklerin dengelendiği söyleniyor.

Gelin görün ki, bu konudaki bilimsel araştırmalar sınırlı ancak bildiğimiz bazı şeyler var.

Dünya yüzeyi, negatif yüklü elektronlara sahip.

Toprağa çıplak ayakla bastığımızda, gezegenimizin yüzeyindeki negatif yüklü serbest elektronların vücudumuza geçip antioksidan etkisi gösterdiği düşünülüyor.

Tarihte, insanlar olarak dünyaya daha fazla bağlıydık. Ayaklarımız ve vücutlarımız doğrudan yerdeyken dışarıda daha fazla zaman geçirdik ancak günümüzde çoğumuzun dünyayla çok az doğrudan teması var.

Sonuç olarak, vücudumuz toprağa bağlanmadıkça serbest bırakılamayan pozitif statik elektrik yükleri oluşturuyor.

Bu noktada topraklamanın, bizi dengelemek için negatif elektronları emerek bu pozitif yükleri nötralize ettiği iddia ediiyor.

Topraklamanın pek çok faydası bulunuyor.

Topraklanma, uyku bozukluklarında rol oynayan kortizol (stres hormonu) seviyesini dengeleyerek uyku kalitesini artırabiliyor.

Bazı çalışmalarda topraklamanın kas ağrılarını ve egzersiz sonrası iltihaplanmayı azalttığı ortaya çıktı.

Kimi araştırmalarda ise çıplak ayakla toprağa bastığımızda kan akışının iyileştirilebildiği ve kalp-damar sağlığının desteklenebileceği bulundu.

Ayrıca topraklamanın birden fazla sağlık bozukluğunda rol oynayan “elektron eksikliği sendromu”nu düzelttiği söyleniyor.

Bunların yanı sıra doğayla temas etmek kime iyi gelmez ki? Ağaçlara sarılmak, çiçekleri koklamak, toprağa basmak… Tüm bunların genel ruh sağlığı üzerinde inkâr edilemeyecek olumlu etkileri var.

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