Citi, 175 bin çalışanına yapay zeka prompt eğitimini zorunlu kıldı

Citi, 80 lokasyondaki 175 bin çalışana yapay zekâ ile etkili çalışma için prompt eğitimini zorunlu tuttu. Amaç: işlerin tamamlanma sürecini dakikalara indirmek.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Citi, 175.000 çalışanına “AI prompt yazımı” eğitimini zorunlu kıldı. Bankanın 80 lokasyonundaki tüm çalışanlara gönderdiği şirket içi notta, “Saatler sürecek işler dakikalara inebilir” denildi. Eğitim, seviyeye göre 10 ila 30 dakika sürüyor.

Açıklamaya göre bankanın iç sistemlerinde yıl içinde tam 6.5 milyon yapay zekâ komutu (prompt) kullanıldı. Tim Ryan’a göre, artık herkesin iyi bir “AI kullanıcısı” olması gerekiyor. Eğitim “Prompting Like a Pro” başlığıyla sunuluyor.

Finans sektörü genelinde AI yatırımları hız kazanmış durumda. JPMorgan, 30 saniyede yatırım sunumu hazırlayan sistemini devreye aldı. Wells Fargo ise ekiplerini Stanford’un AI eğitimine gönderdi.

