Haberler Webtekno Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Citi, 175 bin çalışanına yapay zeka prompt eğitimini zorunlu kıldı

Citi, 175 bin çalışanına yapay zeka prompt eğitimini zorunlu kıldı

Citi, 80 lokasyondaki 175 bin çalışana yapay zekâ ile etkili çalışma için prompt eğitimini zorunlu tuttu. Amaç: işlerin tamamlanma sürecini dakikalara indirmek.