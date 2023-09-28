Yılın en çok beklenen oyunlarından olan Cities: Skylines 2'nin konsollar için çıkış tarihi 24 Ekim'den 2024'ün ilkbaharına ertelendi. Oyunun PC için çıkışında ise bir değişiklik yapılmadı.

Şehir kurma oyunu deyince akla gelen ilk oyunlardan olan Cities: Skylines’ın ikincisi olacak Cities Skylines 2, geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Colossal Order tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayınlanacak oyunun, 24 Ekim 2023’te PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacağı açıklanmıştı. Üstelik oyun, ilk günden Game Pass aboneleriyle de buluşacaktı.

Ancak bugün oyunu bekleyenleri üzecek bir gelişme yaşandı. Colossal Order ve Paradox, oyunun konsol için çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu.

Cities Skylines 2, PC için aynı tarihte çıkacak, konsollara ise 2024 ilkbaharında gelecek

Yapılan açıklamada, oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’e 24 Ekim’de gelmeyeceği, çıkış tarihinin 2024 yılının ilkbahar aylarına ertelendiğini duyuruldu. Kesin bir tarih ise verilmedi. Bu, oyunun konsol Game Pass kullanıcıları için çıkmayacağı anlamına geliyor.

Oyunun PC için çıkış tarihinde ise bir değişiklik yapılmadı. Cities: Skylines 2, 24 Ekim günü sadece Steam, Windows Store ve PC Game Pass üzerinden kullanıcılara sunulacak.

Colossal Order ve Paradox, gecikmeye ilişkin yaptıkları ortak açıklamada “Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Ek süre, tüm platformlarda kalite ve performansı eşleştirmeye odaklanmamıza olanak tanıyacak.” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, konsol için yapılan ön siparişlerin iade edileceği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

Cities: Skylines fragmanı