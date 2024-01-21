Citroën'in hibrit motor seçeneğiyle sunduğu C5 Aircross modelinin fiyatını ve özelliklerini anlattık.

Ülkemizde de oldukça popüler bir marka olan Citroën, elektrikli otomobiller konusunda hamleler yapmaya devam ediyor. Ülkemizde de yatırımlarını sürdüren ve büyük kesmin beğenisini toplayan şirket; bu sefer elektrikli değil, hibrit bir modelle karşımıza çıktı.

Tam olarak Citroën C5 Aircross Hybrid 136 ismiyle gelen model, adından da anlayabileceğimiz üzere şarj ihtiyacı duymayan hibrit motoruyla öne çıkıyor. İsmindeki 136 ibaresi ise beygir gücünü yansıtıyor. kW tarafındaki eşitinin 100 kW olduğunu da belirterek aracın detaylarına geçelim.

Hem dizel hem de hibrit motor seçenekleri var.

Dizel opsiyonunda 1.5 BlueHDi motor sunan model, bu versiyonda 130 beygir gücüne sahip oluyor. 1.2 Hibrit motorda ise 136 beygir gücü sunuluyor. C5 Aircross, Citroën’in yeni modellerde yer verdiği V-LED’li ön tasarıma ek olarak bununla uyumlu ve 3 boyutlu etki yaratan, kendine özgü arka ışıklara da sahip. Çok iddialı hatları olmasa da kesinlikle güçlü görünüyor.

İç kısma geçtiğimizde ise ferah bir alan dikkat çekiyor. Çift renkli koltuk seçenekleri, dikişlerdeki detay işçiliği ve sade fakat işlevsel konsol tasarımı da aracın artılarından.

Eğer hibrit otomatik versiyonu tercih ederseniz krom kaplı e-Toggle vites, dizel ve benzinli modelleri seçerseniz de manuel vitesle geliyor. Hibrit model, ë-Series imzasıyla özel olarak geliyor. Bu da farklı donanım özelliklerini bünyesinde barındırıyor demek.

C5 Aircross’un fiyatı ne kadar?

Opsiyon Lansmana Özel Fiyat 1.5 BlueHDi 1.760.000 - 1.810.000 TL 1.2 Hibrit E-Series 1.860.000 TL

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