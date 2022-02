Kratos’u CJ Olarak Oynayabileceğiniz God of War Modu [Video]

God of War, PC için ilk açıklandığında birçok oyuncu oyuna yapılacak modlar hakkında şakalar yapmaya başlamıştı. Bu şakalardan biri GTA San Andreas ana karakteri CJ’in oyuna Kratos yerine modlanmasıydı. İşte bir YouTuber, bu şakayı gerçeğe dönüştürdü.

2018 yılında yılın oyunu ödülünü alan God of War’ın yayınlandığı andan itibaren ortalıkta dönen bir internet şakası var. Özellikle God of War’ın PC’ye geleceğinin duyurulmasının ardından bu internet şakası yine patlak vermişti. Görünüşe göre birçok insan, GTA San Andreas’tan tanıdığımız CJ’i God of War’da görmek istiyordu.

İnsanların bu dileği gerçek oldu. Bir YouTuber tarafından God of War’ın PC sürümü için geliştirilen bu modda GTA San Andreas'ın ana karakteri Carl Johnson’u (CJ), Kratos’un yerine geçmiş olarak görüyoruz. CJ, bu modda bir balta yerine ikonik beyzbol sopasını kullanıyor.

Videoda CJ ve Baldur’un savaşını izliyoruz

Kuşkusuz CJ’in sesi oyunda yok, hala Kratos konuşuyor çünkü God of War’a yapılan bu modda San Andreas’lı CJ’in sadece görünüşü mevcut; ancak yine de izlemesi çok eğlenceli gibi görünüyor. Tabii ki bu ilk ‘CJ God of War’da’ işi değil; ancak daha önce paylaşılan ve manşette de görebileceğiniz görsel bir photoshoptu.

Ancak bu seferki, YouTuber ve mod yapımcısı Omega Fantasy tarafından hazırlanmış gerçek bir mod ve çalışırken gördüğümüz bir videosu da mevcut. YouTube kanalını burada bulabileceğiniz Omega Fantasy, Kratos'un orijinal PlayStation 2/PlayStation 3 dönemi görünümünü oyuna geri getiren bir mod da dahil olmak üzere birkaç başka God of War PC modu daha yaptı. CJ ve Baldur’un savaşını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Beyzbol sopalı CJ VS. Freya ve Odin’in oğlu Baldur: