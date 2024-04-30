Manchester City takımının golcü oyuncusu Erling Haaland, Clash of Clans oyununa oynanabilir karakter olarak dahil oldu. Haaland bu anlamda bir ilke imza attı.

Önemli rakipleri sık sık gerçek dünyadaki yıldızların popülerliğinden faydalanacakları etkinlikler düzenlerken Clash of Clans ise bu topa girmemeyi tercih etmişti. Bu kararını değiştiren Clash of Clans, topa girmek için ideal ismi de buldu: Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland. Futbol temalı yeni etkinlik boyunca Barbar Kralı adlı karakterin yerini ünlü futbolcu alacak.

Clash of Clans oyuncuları, Norveçli süper yıldızı oyunda kullanabilecekleri gibi Haaland'ın köyünü de yağmalayıp yerle bir edebilecekler. Bu ilgi çekici ortaklığın ilginç yanı ise Clash of Clans'a teklifi götürenin bizzat Haaland olması.

10 yıldır oynuyormuş

Haaland, 10 yıldır Clash of Clans oyuncusu ve oyunun geliştiricisi olan Finlandiyalı Supercell ile iş birliği için de ilk adımı kendisi attı. Supercell de elbette ki böyle bir fırsatı kaçırmadı. Clash of Clans Genel Müdürü Stuart McGaw, "Erling Haaland'ın oyunumuzun hayranı olduğunu ve bizimle partnerlik yapmak istediğini duyduğumuzda bu gerçekten rüya senaryo oldu." ifadelerini kullanarak bu durumun altını çizdi.

Daha çocuk yaşlarda Clash of Clans oynamaya başlayan Haaland, "Oyunun uzun zamandır büyük hayranıyım ve hakkında her şeyi biliyorum, o yüzden oyunda bir karakter olarak yer almak epey havalı." ifadelerini kullandı.

Haaland sezonu yarın başlayacak ve 31 Mayıs'a kadar devam edecek.