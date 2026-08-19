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GTA 6'dan Dev Sızıntı: Birçok Yeni Oynanış Görüntüsü Sızdırıldı! [Video]

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Bu ay sonunda Netflix'te resmî olarak tanıtılacak GTA 6'dan tanıtım öncesi birçok yeni oynanış videosu sızdırıldı.

GTA 6'dan Dev Sızıntı: Birçok Yeni Oynanış Görüntüsü Sızdırıldı! [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımı GTA 6, eski geliştirme sürümlerinden sızan yeni detaylarla bir kez daha oyuncuların gündeminde.

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2023 veya 2024 yıllarına ait olduğu değerlendirilen oynanış görüntüleri ve harita içerikleri, oyunun mekaniklerine dair kritik ipuçlarını gözler önüne seriyor.

Mekaniklerde RDR 2 ve GTA 4 esintileri var

Sızdırılan videolara ve bilgilere göre oyunda altı yıldızlı aranma seviyesi, yakıt alma, motor aşınması ve bakımı gibi detaylı sistemler yer alıyor.

Red Dead Redemption 2'dekine benzer bir itibar sisteminin bulunacağı GTA 6'da, büyük silahlar doğrudan araç bagajlarında taşınacak. Sürüş dinamikleriyle GTA 4'ü andıran yapım; Jason ve Lucia'nın Leonida eyaletindeki devasa bir suç komplosunun ortasında geçen hikâyesini konu alacak.

Take-Two hızlı bir şekilde bu sızıntıları kaldırmaya başlasa da üstte paylaştığımız X paylaşımları üzerinden hâlâ izleyebilirsiniz.

GTA 6'nın heyecanla beklenen ilk resmî oynanış görüntüleri ise 27 Ağustos'ta önce Netflix'te, ardından Rockstar Games'in YouTube kanalı ve resmî web sitesinde yayınlanacak.

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