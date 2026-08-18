Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

İçerikten Görseller +6 × + − ‹ ›

Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

İçerikten Görseller +6 × + − ‹ ›

500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

GoPro İle Uyumlu Selfie Çubuğu

Listemizin ilk sırasında yer alan selfie çubuğu, 49 cm'ye kadar uzayabiliyor. Ayrıca lock&unlock sistemi ile istediğiniz açıyı saniyeler içinde ayarlayıp ürünü sabitleyebilirsiniz. GoPro Hero ile uyumlu olan bu çubuk, tuzlu su ve nemden de etkilenmiyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Rampage RM-H19 Kulaklık Standı

Masanızda kulaklığınızı koyacak yer arıyorsanız Rampage RM-H19 işinizi oldukça kolaylaştırabilir. Evrensel uyumluluğa sahip stant, minimal tasarımıyla fazla yer kaplamadan kulaklığınızı düzenli şekilde saklamanızı sağlıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Powerway WRX01 Bluetooth Hoparlör

Bluetooth 4.2 bağlantısının yanı sıra USB ve SD kart desteği sunan Powerway hoparlör, 5W x 2 ses gücüyle günlük kullanım için yeterli bir performans sağlıyor. Bu hoparlör, 3-4 saate kadar müzik oynatabiliyor ve üzerindeki mikrofon sayesinde telefon görüşmelerinde de kullanılabiliyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bosch Professional Accessories Tornavida Ve 9 Vidalama Ucu

Evdeki küçük tamirat işlerini daha pratik hale getirmek isteyenler için Bosch tornavida setini önerebiliriz. Cırcır mekanizması sayesinde vidayı söküp takarken sürekli elinizi yeniden konumlandırmanız gerekmiyor. Ayrıca beraberindeki 9 farklı uç da farklı vidalarla çalışmayı kolaylaştırıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Minesk MacBook ile Uyumlu Kılıf

MacBook’unuzu çizilmelere ve günlük kullanımda oluşabilecek darbelere karşı korumak istiyorsanız Minesk koruyucu kılıf uygun fiyatlı bir seçenek. MacBook Air 13,6 inç M2, M3 ve M4 modelleriyle uyumlu olan ürün, ince yapısıyla cihazın tasarımını fazla değiştirmeden koruma sağlıyor. Mat yüzeyi de parmak izi ve leke görünümünü azaltarak bilgisayarınızın daha temiz görünmesine yardımcı oluyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Classone Savona BP-SV Su Geçirmez Laptop Çantası

Uygun fiyatlı ürünleri önerdiğimiz listemizde sırada su geçirmez bir laptop çantası var. 15,6 inç'e kadar laptoplarla uyumlu olan bu çanta, su geçirmez polyester kumaşı sayesinde yağmurlu havalarda da ekstra koruma sunuyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Blueforce BS-10 Kablolu USB Multimedya Mini Hoparlör

1+1 stereo yapısıyla toplam 6W ses gücü sunan Blueforce hoparlör, USB üzerinden çalışıyor ve tak-çalıştır özelliği sayesinde ekstra kurulum gerektirmiyor. Masanızda fazla yer kaplamayan, uygun fiyatlı bir hoparlör arıyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Airpods Pro Silikon Uçlar

S, M ve L olmak üzere farklı boyutlarda gelen uçlar, kulağa daha iyi oturarak dışarıdan gelen seslerin azalmasına yardımcı oluyor. Yumuşak ve kaymaz yapısıyla da uzun süreli kullanımlarda rahatsızlık hissi oluşturmuyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Spigen USB-C 2 Port Araç içi Hızlı Şarj Aleti

Listemizin sonuna yaklaşırken aracında telefonunu hızlıca şarj etmek isteyenler için bir önerimiz var. Dahili Lightning kablosu üzerinden 27W'a kadar, USB-C çıkışı üzerinden ise 20W'a kadar güç sunan cihaz, iki cihazı aynı anda şarj edebiliyor. MFi sertifikası da iPhone kullanıcıları için ekstra kolaylık sağlıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Juo USB Type-C to Lightning Hızlı Şarj ve Data Kablosu

Şarj sırasında telefonunuzun ne kadar güç aldığını merak ediyorsanız bu Type-C - Lightning kablosu tam aradığınız özelliklere sahip. Bu ürünün üzerindeki dijital ekran sayesinde anlık şarj gücünü takip edebilirken, hızlı şarj desteğiyle uyumlu cihazlarınızı daha kısa sürede şarj edebilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.