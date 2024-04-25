Clash of Clans ve Clash Royale gibi yapımların arkasındaki mobil oyun şirketi Supercell, yeni büyük oyunu "Squad Busters"ın tüm dünyada ne zaman çıkacağını açıkladı. Peki Squad Busters nasıl bir oyun?

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan Clash of Clans de dahil Brawl Stars ve Clash Royale gibi hit oyunların geliştiricisi olan Finlandiya merkezli şirket Supercell, bugün heyecan verici bir haber paylaştı. Şirket, yakında yeni oyununu tüm dünyada piyasaya süreceğini duyurdu.

Supercell’in yeni oyunu, “Squad Busters” ismine sahip. Aslında 23 Nisan'da belli ülkelerde sunulmuştu ancak küresel çıkışının ne zaman olacağı bilinmiyordu. Bugün bu konu netleşmiş oldu. Peki, âdeta diğer Supercell yapımlarının karışımı gibi bir yapım olan Squad Busters nasıl bir oyun? Tüm detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Squad Busters’ın küresel çıkış tarihi duyurusu

Squad Busters nasıl bir oyun?

*Oyunun nasıl görüneceğini gösteren oynanış videosu

Supercell’in yeni büyük oyunu, arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçireceğiniz çok oyuncu türünde rekabetçi bir yapım. Basitleştirilmiş MOBA (çevrim içi çok oyunculu savaş arenası) türünde bir yapım diyebiliriz.

Her maçta toplamda 10 oyuncu bulunuyor. Sizin kontrol etmediğiniz karakterlerden bir ekip oluşturmaya ve en fazla mücevheri toplamaya çalışıyorsunuz. Takımınızı savaşarak hareket ettiriyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Bu şekilde ekibinizi geliştirip büyütebiliyorsunuz. Diğer oyuncularla kapışarak da haritanın ortasındaki büyük mücevher yığınına ilerliyorsunuz. Oyundaki karakter kadrosunun tamamının Supercell’in sevilen oyunlarından olması da dikkat çekiyor.

Squad Busters çıkış tarihi

Squad Busters, 29 Mayıs Çarşamba günü dünya çapında Android ve iOS için çıkış yapacak.