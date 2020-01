Clash of Clans Bilgisayardan Nasıl Oynanır? - PC (2020)

Yılların eskitemediği mobil oyun Clash of Clans PC ile nasıl oynanır? Bilgisayara Clash of Clans indirmek için hangi yöntemleri kullanabilirsiniz? Bu konuda merak edilen tüm sorulara yanıt verdik.

Mobil dünyanın en önemli yapımları arasında gösterilen Clash of Clans, PC’de de oynanabiliyor. Özellikle internet ve şarj problemi yaşamamak için bu tercihi yapan birçok oyuncu var. Bunun dışında Clash of Clans bilgisayardan oynarken vakit kaybınız da olmuyor. Yani diğer oyunculara göre çok daha hızlı gelişiyorsunuz. Hatta aradaki fark bariz olduğu için CoC oyunları arasında PC'den erişime yapmaya hile diyen bile var. Hile olmasa bile büyük bir avantaj kazandırdığı gerçek.

Clash of Clans 500 milyondan fazla indirilmiş ve 50 milyon üzeri değerlendirmeden de 4,6 puan almayı başarmış bir oyun. Sadece bu istatistiklere bile bakarak oyunun çok popüler olduğunu söyleyebiliriz. Oyunu bilgisayardan oynarken mevcut Clash of Clans hesaplarınızı kullanabilirsiniz. Gelin şimdi bunu nasıl yapabileceğinizi açıklayalım.

Clash of Clans bilgisayardan nasıl oynanır?

İlk olarak buradan BlueStacks’i indirin.

İndirdiğiniz dosyayı açın ve kurulumu gerçekleştirin.

Kurulum bittikten sonra BlueStacks programını açın.

İçinde yer alan Google Play Store uygulamasına girin.

Play Store’da Clash of Clans araması yapın.

Oyun karşınıza çıktıktan sonra girin ve Yükle butonuna tıklayın.

İndirme ve yükleme işlemi otomatik olarak tamamlanacak. Ondan sonra oyunu oynayabilirsiniz.

Yapmanız gereken tüm işlemleri detaylı a aşağıda açıkladık. Bir tür Android PC emülatörü olan BlueStacks sayesinde, aslında sadece Clash of Clans değil, pek çok mobil oyunu da PC'den oynayabileceksiniz. Daha fazla lafı uzatmadan detaylı anlatıma geçelim.

1. BlueStacks’i bilgisayara indirin;

BlueStacks mobil oyunları ve uygulamaları bilgisayar üzerinden oynamanızı sağlayan bir emülatör. BlueStacks’i yukarıdaki linkten bilgisayarınıza indirdikten sonra kurmanız gerekiyor. Programı kurma aşamasında hangi diske kurulacağını da seçmelisiniz. Sürekli mobil oyun oynayacaksanız veya birden fazla mobil oyun yükleyecekseniz dolu olmayan sürücünüzü seçmeniz gerekir. BlueStack 4'ü buradan indirebilirsiniz.

BlueStacks üzerinden Google Play Store'a gidip Clash of Clans'ı indirin;

BlueStacks kurulum işlemi tabir mamlandıktan sonra programı açabilirsiniz. Google Play Store, BlueStacks’in içerisinde yüklü bir şekilde geliyor. Programı açtıktan sonra ana ekranda yer alan Google Play Store uygulamasına girin. Ardından arama bölümüne Clash of Clans yazın ve oyunu indirin. Bir emülatör kullandığınız için zaten bu kısım telefonlara oldukça yakın.

Clash of Clans PC kurulum işlemi:

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra BlueStacks oyunu kendi otomatik olarak kuracak. Kurulum tamamlandıktan sonra oyunun simgesi programda ve masaüstünüzde gözükecektir. Bu simgeye tıklayarak oyuna giriş yapabilirsiniz. BlueStacks’in sunduğu alternatif tuş atamalarına da göz atabilirsiniz. Tuş atamalarını kişiselleştirebilirsiniz. Böylece oynarken Clash of Clans hack kullanıyormuş gibi hissedebilirsiniz.

Clash of Clans PC’de nasıl oynanır? (2. yöntem):

İlk olarak buradan MEmu programını indirin.

İndirdiğiniz dosyayı yükleyin ve masaüstündeki program simgesine tıklayın.

Hangi sürücüye kurmak istediğinizi seçin ve ileri seçeneğine tıklayın.

Antivirüs uygulamasının çıktığı ekranda Decline seçeneğine tıklayın.

Kurulum işlemi bittikten sonra Launch seçeneğine tıklayarak programı başlatın.

Program içerisinde yüklü gelen Play Oyunlar’a tıklayın.

Google Play Store hesabınız ile oturum açın.

Arama bölümünden Clash of Clans app arayın ve indirin.

Yükleme tamamlandıktan sonra oyuna girebilirsiniz.

MEmu, BlueStacks gibi mobil oyunları bilgisayardan oynamanızı sağlayan alternatif bir emülatör. Ücretsiz olmasının yanı sıra, tamamen mobil oyunlar üzerine geliştirilmiş olması da Clash of Clans hariç diğer mobil oyunları da rahatlıkla oynamanızı sağlıyor. Programı indirdikten sonra oyuna giriş yapmamız için sadece 3-4 dakika yeterli oluyor. Özellikle düşük seviyedeki bilgisayarda bile çok rahat çalışıyor.

Clash of Clans MacOS’da nasıl oynanır?

İlk olarak buradan Genymotion sitesine gidin.

Sitede bir hesap oluşturun.

Hesap oluşturduktan sonra programı indirin.

Ardından buradan VirtualBox’ı indirin ve yükleyin.

Ardından Google Play Store OVA’yı indirin.

VirtualBox’ı çalıştırın ve Import Appliance and import the OVA file seçeneklerine tıklayın.

İndirdiğimiz OVA dosyasını yükleyin.

VirtualBox’ı kapatın ve Genymotion açın ve genymotion_box üzerinde çift tıklayın.

Açılan ekranda Google Play Store uygulamasını çalıştırın.

Play Store hesabınızla giriş yapın ve Clash of Clans’ı arayıp indirin.

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra oyunu oynayabilirsiniz.

Google Play Store OVA dosyasını VirtualBox üzerinden bulabilirsiniz. MacOS’larda emülatör yüklemek ve mobil oyunları oynamak Windows’a göre daha fazla işlem gerektiriyor. Yukarıdaki adımları doğru ve eksiksiz bir şekilde uyguladığımız takdirde siz de MacOS’ta rahatlıkla mobil oyunları oynayabilirsiniz. Bunun için de Genymotion kullanıyoruz. Genymotion ilk başta ücretsiz ama sonrasında belli bir ücret alıyor.

Clash of Clans PC’de oynamanın avantajları neler?

Mobil oyunları bilgisayarda oynamanın pek çok avantajı bulunuyor. En başında internet ve şarj konusunda rahatlamış olacaksınız. Günümüzde mobil oyunlar çok fazla internet kullanıyor. Bu da düşük miktarda internete sahip kullanıcılar için büyük problem teşkil ediyor. En başında bilgisayardan oynayacağınız için telefon internetinizi daha rahat kullanabilirsiniz. Bunun dışında hepimizin ortak sorunu şarj problemleri var.

Clash of Clans, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile gibi mobil oyunlar çok fazla şarj yiyor. Örneğin PUBG Mobile’da 20 dakikalık bir oyun, orta seviye telefonlarda neredeyse %30 şarj götürebiliyor. Bunun şu an için telefon üzerinde önüne geçmemize imkan yok. Sadece mobil oyunları bilgisayardan oynayarak şarj problemin önüne geçebiliriz. En azından fazla internet ve şarj götüren mobil oyunları oynayabilirsiniz.

Bir başka avantaj ise diğer oyunculara karşı ortaya çıkıyor. Rekabetçi mobil oyunları emülatörlerle bilgisayardan oynadığınız için diğer oyunculara karşı büyük avantaj elde ediyorsunuz. Bir nevi Clash of Clans hack gibi bile düşünebilir ama yasal hack. Sonuçta oyun yapımcıları da bu programları kullanmamıza izin veriyorlar. Klavye ve fare ile mobil oyunları oynamak çok daha kolay oluyor.

Clash of Clans’ı bilgisayarda oynamak için yukarıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz. Clash of Clans 5. köy düzeni, en iyi şehirler ve kaynaklar sizde olsun istiyorsanız bilgisayarda oynamayı mutlaka denemelisiniz. Bu yöntemleri uygularken mevcut Clash of Clans hesabını kullanabilirsiniz veya yeni bir tane oluşturabilirsiniz. Yeni hesabınızı da sonrasında telefona aktarabilirsiniz.