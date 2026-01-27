Claude'a ChatGPT Benzeri Uygulamalar Özelliği Geldi: Slack, Canva, Figma Gibi Uygulamalar Kullanılabilecek

Anthropic, Claude'a ChatGPT benzeri uygulama özelliği getirdi. Sohbet botu üzerinden Slack, Figma gibi uygulamalara erişim sağlanabilecek.

En önde gelen yapay zekâ şirketlerinden biri olan Anthropic tarafından sunulan ChatGPT rakibi Claude, kullanıcılar tarafında sevilen bir yapay zekâ aracı olmayı başarmıştı. Şİrket de bu aracın daha iyi bir deneyim sunması için sürekli yeni özellikler eklediğini duyuruyordu. Bunlara bir yenisi daha eklendi.

Claude’a tıpkı ChatGPT’nin uygulamalar özelliğine benzeyen uygulama entegreasyonu geldi. Kullanıcılar, Claude üzerinden interaktif uygulamalar kullanabilecekler. Bu özellik, daha iş odaklı olarak gelecek.

Slack, Canva, Figma gibi uygulamalara erişilebilecek

Kullanıcılar, direkt olarak Claude’un sohbet botu arayüzü üzerinden uygulamaları “çağırıp” erişim sağlayabilecekler. Şirketin kurumsal yaklaşımına uygun bir şekilde daha iş odaklı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Desteklenen uygulamalar arasında Slack, Canva, Figma, Box, Clay gibi iş dünyasında tercih edilen uygulamalar bulunuyor.

Kullanıcılar, direkt Claude üzerinden bu uygulamaların özelliklerine erişebilecekler. Örneğin Claude üzerinden Slack’ten bir mesaj gönderebileceksiniz. Ya da farklı bir uygulamayı kullanıp grafikler oluşturabilecek, başka bir uygulamadan bulut dosyalarına erişim sağlayabileceksiniz. Veri analizinden içerik tasarımına ve proje yönetimine kadar birçok farklı işlev Claude’a entegre edilen uygulamalar yoluyla gerçekleştirilebilecek.

Yeni özellik; Pro Max, Team ve Enterprise kullanıcıları için erişime açıldı. Maalesef ücretsiz kullanıcılar tarafından kullanılamıyor.