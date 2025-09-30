Dünyanın En İyi Kodlama Yapan Yapay Zekâ Modeli Duyuruldu: Claude Sonnet 4.5

Anthropic, yeni yapay zekâ modeli Claude Sonnet 4.5'i duyurdu. Girdiği performans testlerinde çok iyi sonuçlar gösteren yapay zekâ, kodlama alanında dünyanın en iyi modeli olmuş durumda. Peki Claude Sonnet 4.5 neler sunuyor?

Yapay zekâ sektörünün önemli isimlerinden Anthropic, düzenlediği bir etkinlikte yeni yapay zekâ modeli "Claude Sonnet 4.5"i duyurdu. Ailenin diğer üyeleri gibi kodlamaya odaklanan yapay zekâ, "dünyanın en iyi kodlama modeli" olarak lanse edildi. Şirket, yazılımcıların işini ciddi anlamda kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Anthropic'in Claude Sonnet 4.5 için en iyi kodlama modeli demesinin nedeni pazarlama strateji geliştirmek değil. Yeni yapay zekâ modelini çeşitli testlere sokan şirket, tüm rakiplerini geride bırakmayı başarmış durumda. Muhakeme yeteneğine sahip olan yapay zekâ, yazılım odaklı performans testi SWE-bench Verified'da 30 saat boyunca kod yazabildi.

Claude Sonnet 4.5, girdiği tüm testlerin en iyisi!

Claude Sonnet 4.5'in tek başarısı SWE-bench Verified değil. Anthropic'in yeni yapay zekâsı, yapay zekâ modellerinin gerçek dünya bilgisayar kullanım görevlerindeki performansını ölçen OSWorld testinde de en iyi sonucu verdi. Ayrıca bu yapay zekâ, matematik ve finans gibi kategorilerde de çok iyi sonuçlar elde etti.

Claude Sonnet 4.5'in diğer testlerdeki performansı:

Şirketin açıklamasına göre Claude Sonnet 4.5, an itibarıyla Claude Code üzerinden kullanılabiliyor. Bağımsız geliştiriciler için API bağlantı imkânı da sunan şirket, fiyatlandırma içinse herhangi bir değişiklik yapmadı. Milyon giriş için sadece 3 dolar harcayacak olan kullanıcılar, milyon çıktı başına 15 dolar ödeyecekler. Bu rakamı küçümsemeyin çünkü Yüzüklerin Efendisi serisinin tüm üyeleri bile 1 milyon kelime seviyesine ulaşmıyor.

Claude Sonnet 4.5'in Chrome'da nasıl çalıştığını gösteren demo: