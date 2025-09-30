Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Dünyanın En İyi Kodlama Yapan Yapay Zekâ Modeli Duyuruldu: Claude Sonnet 4.5

Anthropic, yeni yapay zekâ modeli Claude Sonnet 4.5'i duyurdu. Girdiği performans testlerinde çok iyi sonuçlar gösteren yapay zekâ, kodlama alanında dünyanın en iyi modeli olmuş durumda. Peki Claude Sonnet 4.5 neler sunuyor?

Dünyanın En İyi Kodlama Yapan Yapay Zekâ Modeli Duyuruldu: Claude Sonnet 4.5
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Yapay zekâ sektörünün önemli isimlerinden Anthropic, düzenlediği bir etkinlikte yeni yapay zekâ modeli "Claude Sonnet 4.5"i duyurdu. Ailenin diğer üyeleri gibi kodlamaya odaklanan yapay zekâ, "dünyanın en iyi kodlama modeli" olarak lanse edildi. Şirket, yazılımcıların işini ciddi anlamda kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Anthropic'in Claude Sonnet 4.5 için en iyi kodlama modeli demesinin nedeni pazarlama strateji geliştirmek değil. Yeni yapay zekâ modelini çeşitli testlere sokan şirket, tüm rakiplerini geride bırakmayı başarmış durumda. Muhakeme yeteneğine sahip olan yapay zekâ, yazılım odaklı performans testi SWE-bench Verified'da 30 saat boyunca kod yazabildi.

Claude Sonnet 4.5, girdiği tüm testlerin en iyisi!

Başlıksız-1

Claude Sonnet 4.5'in tek başarısı SWE-bench Verified değil. Anthropic'in yeni yapay zekâsı, yapay zekâ modellerinin gerçek dünya bilgisayar kullanım görevlerindeki performansını ölçen OSWorld testinde de en iyi sonucu verdi. Ayrıca bu yapay zekâ, matematik ve finans gibi kategorilerde de çok iyi sonuçlar elde etti.

Claude Sonnet 4.5'in diğer testlerdeki performansı:

Başlıksız-1

Şirketin açıklamasına göre Claude Sonnet 4.5, an itibarıyla Claude Code üzerinden kullanılabiliyor. Bağımsız geliştiriciler için API bağlantı imkânı da sunan şirket, fiyatlandırma içinse herhangi bir değişiklik yapmadı. Milyon giriş için sadece 3 dolar harcayacak olan kullanıcılar, milyon çıktı başına 15 dolar ödeyecekler. Bu rakamı küçümsemeyin çünkü Yüzüklerin Efendisi serisinin tüm üyeleri bile 1 milyon kelime seviyesine ulaşmıyor.

Claude Sonnet 4.5'in Chrome'da nasıl çalıştığını gösteren demo:

ChatGPT'nin Yeni Alışveriş Özelliği Tanıtıldı: Siz İsteyin, Yapay Zeka Alsın ChatGPT'nin Yeni Alışveriş Özelliği Tanıtıldı: Siz İsteyin, Yapay Zeka Alsın
Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim