ChatGPT'nin Yeni Alışveriş Özelliği Tanıtıldı: Siz İsteyin, Yapay Zeka Alsın

ChatGPT, tek tıkla alışveriş dönemini başlattı. Şimdilik sadece ABD'ye özgü olsa da yakında Shopify dâhil globali kapsayan pek çok mağazayı da destekleyecek.

OpenAI, ChatGPT’nin son güncellemesiyle alışverişi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Artık kullanıcıların talebi doğrultusunda yapay zekâ siparişi kendisi tamamlıyor. Böylece ayrı bir sayfaya gitmeden ya da ödeme adımlarını tek tek geçmeden alışveriş anında gerçekleşiyor. Şirket bu yeni özelliğe “Instant Checkout” adını verirken, özellik OpenAI’ın Stripe ile birlikte geliştirdiği Agentic Commerce Protocol sayesinde çalışıyor.

Nisan ayında platforma eklenen ürün kartı ve inceleme özelliğinin üzerine gelen bu yenilik, kullanıcıların ChatGPT üzerinden doğrudan sipariş vermesine olanak tanıyor. Şimdilik yalnızca ABD’de kullanılabilen sistem, Etsy üzerinden alışverişe izin veriyor ve yakında Shopify mağazaları da eklenecek. Glossier, SKIMS, Spanx ve Vuori gibi popüler markaların da listeye katılması bekleniyor.

Reklamsız ve ücretsiz deneyim

OpenAI, bu yeni özellikle birlikte kullanıcıların merak ettiği “ChatGPT reklam mı göstermeye başladı?” sorusuna da yanıt veriyor. Şirketin belirttiğine göre ürün sonuçları tamamen organik ve kullanıcının ilgisine göre sıralanıyor.

Şu an için tek ürün satın alma desteği olan sistemin, ilerleyen dönemlerde çoklu ürün sepeti özelliğiyle gelişeceği duyuruldu. Yani yakın gelecekte alışveriş sepetinizi doldurmak da ChatGPT’nin elinde olacak.