Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Coca-Cola, yeni yıl reklamını yapay zekâ ile hazırladı. 70 bin AI klibi üretildi ancak reklam, stil bozukluğu ve yapay karakterler nedeniyle eleştirildi.

Coca-Cola, 2025’in yılbaşı reklamında ilk kez tamamen yapay zekâ kullanarak dikkat çekici bir işe imza attı. Silverside ve Secret Level gibi AI stüdyolarının katkısıyla 70 binin üzerinde klip üretildi, içlerinden en uygun olanlar seçilerek birleştirildi.

Reklamın yapımında 100 kişilik bir ekip çalıştı. Şirketin küresel pazarlama şefi Manolo Arroyo, süreci "geleceğin reklamcılığı" olarak tanımladı. Ancak sonuçlar, beklenen etkiyi yaratamadı.

Sosyal medya kullanıcıları, reklamın stil açısından tutarsız olduğunu ve karakterlerin yapay göründüğünü belirtti. Özellikle hareket eden oyuncak ayılar ve kardan adamlar estetik açıdan yetersiz bulundu.

Eleştiriler, yapay zekânın yaratıcılıkta insan dokunuşunun yerini tam anlamıyla alamayacağını gösteriyor. Coca-Cola, geçmişteki duygusal reklam çizgisinden uzaklaşarak bu sefer teknolojiyle duyguyu yakalayamamış görünüyor.