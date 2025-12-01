Ulaştırma Bakanı Açıkladı: Çocukların Sosyal Medya Kullanması Yasaklanacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre sosyal medya platformları da sorumluluk sahibi olacak. Ancak düzenlemenin detayları şimdilik belli değil.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocukların sosyal medya kullanıma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon Heyeti ile bir araya gelen Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemelerin yolda olduğunun sinyalini verdi. Üstelik yapılan açıklama, sosyal medyada yaş sınırlaması olacağını doğrudan ortaya koyuyor.

Türkiye, çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamayı uzun zamandır tartışıyor. Aslına bakacak olursak bu durum Türkiye özelinde de değil. Bazı ülkeler, çocukların sosyal medya kullanmasını çoktan yaş sınırına bağlamış durumda. İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklama, dünyada benzeri olan uygulamaların Türkiye'ye de getirilebileceğini ortaya koyuyor.

Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere, gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla yapılabilecekleri kapsamlı şekilde ele aldık. Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon Heyeti ile gerçekleştirilen tek görüşmede yaş sınırlaması konuşulmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sosyal medya platformlarının sorumluluklarını artırmayı ve daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı hedefliyor. Ancak şu an bulunduğumuz aşamanın istişare olduğunu da belirtmemiz lazım. Yani yasal düzenlemenin neyi kapsayacağı neyi kapsamayacağı şu an için belli değil.