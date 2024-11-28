Avustralya, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan yeni yasayı onayladı ve platformlara ciddi yükümlülükler getirdi.

Avustralya, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanmasını yasaklayan ilk ülke oldu. Bu yeni yasa ile birlikte sosyal medya platformlarına ciddi yükümlülükler getirilirken, yasağa uymayan platformlar yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Avustralya, çocukların sosyal medya kullanmasını sınırlandıracak yeni yasayı kabul etti. Bu yasa, 16 yaş altındaki kişilerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklıyor ve dünya çapındaki büyük platformları bu kurala uymaya zorunlu kılıyor.

Yeni düzenleme sosyal medya devlerini zora sokacak

TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat ve Reddit gibi platformlar, 16 yaş altındaki kişilerin hesap açmasını engellemek için gerekli adımları atmak zorunda olacak. Yasaya uymayan platformlara ise 50 milyon Avustralya doları (yaklaşık 1 milyar 124 milyon TL) kadar para cezası uygulanacak. Ancak, kurallara uymayan kullanıcılar için herhangi bir cezai yaptırım öngörülmüyor. Platformların, çocukların sosyal medyada hesap oluşturmasını engelleyen sistemi kurmaları ise mecburi olarak kayıtlara geçti. Düzenlemenin hayata geçirilmesi için ise şirketlere bir yıl süre verilecek.

Yasaya karşı çıkan bazı akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları, bu düzenlemenin gençleri daha tehlikeli internet ortamlarına yönlendirebileceği ve onların topluma katılma haklarını kısıtlayabileceği konusunda endişelerini dile getirdiler. Bakalım bu düzenleme nasıl sonuçlar doğuracak? Şimdiden merak konusu oldu.