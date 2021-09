Kullandığımız Çoğu Uygulama Yakında 'Ücretli' Olacak

Oyunlara para vermeye alışkın sayılırız, daha mobil cihazlar popülerleşmeden bunu zaten yapıyorduk. Ancak uygulamaları satın almak yahut onlara aylık abonelik bedeli ödemek çoğumuz için yeni bir alışkanlık. Ücretli uygulamaların önümüzdeki beş yılda çok daha büyük bir pazara sahip olacağı düşünülüyor. Bugün kullandığımız popüler ücretsiz uygulamalar da bu pastadan pay almak üzere...

Şöyle bir düşünün, ücretli aboneliğiniz olan uygulama sayısı kaç? Bundan beş yıl önce bu soruyu sorsak belki bir müzik servisine üyeydiniz ancak şimdi video servisleri, alışveriş platformları derken birçok hizmeti kiralar olduk.

Oyunlara para vermeye alışkın sayılırız, mobil dünyadan önce de bunu yapıyorduk. Ancak uygulamaları satın almak yahut onlara aylık abonelikle kira ödemek bizim için yeni bir alışkanlık. Buna bir "sistem" diyecek olursak, bu sistemin değişeceğine dair de herhangi bir sinyal yok. Hatta ücretli uygulamaların önümüzdeki beş yılda çok daha büyük bir pazara sahip olacağı düşünülüyor.

Apple App Store’da kullanıcıların yaptıkları harcamalara göre uygulamalar, çok değil iki yıl sonra oyun kategorisini geride bırakacak

Bu grafiği çıplak haliyle okuduğumuz zaman bize söylediği şeylerin sayısı sınırlı. Uygulamaların ve oyunların bir arada yükseldiği, pazarın 2025'te bugüne kıyasla neredeyse iki kat büyüyeceğini görüyoruz. Lacivert çubuklara yani uygulamalara odaklandığımızda ise yaşanan büyümenin oransal olarak çok daha fazla olduğu ortada. Apple App Store'da kullanıcıların harcama kalemleri arasında oyunların yeri uygulamalara kıyasla iki kat daha fazlayken 2021'de uygulamaların da adımlarını sıklaştırdığını görüyoruz.

Salgın başından bu yana mobil uygulamalardan alışveriş yapmamız, görüntülü görüşmeleri hayatımızın ortasında kabul etmemiz bu yükselişte mutlaka etkili olmuştur. Salgından bağımsız düşündüğümüzde uygulamaların yükseliş sinyallerini bir süredir duymaktaydık, ancak çevremizdeki herkes bu değişime bizim kadar uyum sağladığından olsa gerek, "mobil harcama devrimi" hiç dikkatimizi çekmedi.

Yakın gelecekte tüm uygulamalarda kiracı mı olacağız?

Uygulamaların ücretsiz sürümlerinde kullanıcı deneyimini körelten birçok öge var. Can sıkıcı reklamlar, bazen sonu gelmeyen reklamlar, alışveriş söz konusu olduğunda absürt teslimat ücretleri derken ücretli sürümler mantıklı gelir oldu. Tabii bu tartışmanın teknoloji felsefesi yönünde şöyle bir açılımı da var: Beş yıl içerisinde sahip olduğumuz tüm mecralarda kiracı mı olacağız?

Yani satın alıp bir kenara koyduğumuz ve yıllarca kullandığımız uygulamalar tarihe mi karışacak, bunu merak ediyoruz. Her ay yüz liraya yakın ücret ödeyerek her dizi ya da film için farklı platforma üye olmanın sürdürülebilir olmadığı da açık, gelecekte tıpkı televizyonlarda olduğu gibi bir gruplaşmayla karşılaşırsak yeni bir sisteme ihtiyaç duyulması da mümkün. Gördüğünüz gibi, her devrimsel gelişme kendi soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.





SensorTower'ın araştırmasına göre uygulamalar 2025'te 100 milyar dolarlık eşiği geçmiş olacak. O esnada oyunlar ise 2024'te sahip olduğu payı korumakla yetinecek. Bu projeksiyonda 2026 ve sonrasında uygulamaların durmaksızın yükselişini beklemek mantıksız olmaz. Ancak dijital dünyada beklentilerin büyük bir önemi yok. Alternatif bir senaryo olarak, uygulamaların açık kaynaklı versiyonlarının türemesi ve veri güvenliği açısından daha büyük vaatler sunmasıyla bir anda farklı bir yere doğru da ilerleyebiliriz.

Bu veri belki bu senaryonun ne kadar gerçekçi olduğuna dair bizi yönlendirebilir: Uygulamaların beklenen yükseliş oranı, oyunların geçen yıllarda yaşadığı yükseliş oranından çok daha fazla.

Acı ama gerçek: Uygulamalara para verme fikrine alışmamız gerekiyor, sorun bu ücretlerin neye göre belirleneceği

Tüketici açısından aşılması zor eşiklerden biri, uygulamalara düzenli olarak para verme fikri. Araştırma sonucunda ortaya çıkan beklentiler bizi uygulamalara para harcamaya mecbur bırakacak bir sistemin şimdiden doğduğunu anlatıyor, bu yüzden "uygulamaya para vermem" diyen kim varsa derin bir nefes alıp kredi kartı numarasını hazırlasın. Zira paranın harcanacağı kesin. Net olmayan şey, tüketiciler olarak uygulamalara harcayacağımız paralar abonelik sistemlerine mi bağlı olacak yoksa uygulama içi satın alımlarla her uygulamada ayrı bir özelliğe mi para ödeyeceğiz? Sizce daha az ödeme yaparak ihtiyaçlarımızı karşılamak adına hangisi daha mantıklı? Bakalım tahminleriniz tutacak mı, hep birlikte göreceğiz.