Mobil uygulamalarda 5 yıl içerisinde en çok kazandıran kategorilerin araştırması yapıldı, sonuçlar ortada. iPhone’da 2025’e kadar en fazla kazanç halen oyunlarda, ikinci sırada fotoğraf ve video uygulamaları var. Android’de en kazançlı olan oyunlar, en yakın rakibi: Yok.

Mobil uygulamalar çoğu alanda masaüstü uygulamaların yerini alalı çok oldu. Hâl böyle olunca mobil uygulamaların “sektörleşmesi”, gelir açısından da büyük bir beklenti oluşmasına neden oldu, olmaya da devam ediyor.

İhtiyaçları kavrayarak yeni bir uygulama tasarlamak isteyenlerin sayısı artarken SensorTower’ın araştırması mobil uygulamalar konusunda önümüzdeki beş yılın tahminlerini ortaya koyuyor. Nihai soru şu: Apple Store ve Google Play’de hangi uygulamalar daha fazla gelir kaynağı olacak, hangileri düşüşe geçecek?

App Store’da uygulamalar, 2023 itibariyle oyunları geride bırakacak! 2025'te ise iki kategori arasındaki fark büyüyecek, neredeyse 30 milyar dolara ulaşacak.

Uygulamaların sağlayacağı kazançları tartışırken bakılması gereken ilk nokta, kullanıcıların eğilimleri. Kullanıcıların mobil uygulamalarda harcamalarının nasıl değişeceğini inceleyen rapora göre önümüzdeki yıldan itibaren oyun dışı uygulamaların payı artışa geçecek. 2024’ten sonra ise oyunlara yapılan harcamaların oranı gözle görülür biçimde azalacak ve oyun dışı uygulamaların gelirleri başa geçecek. Böyle bir eğilimin ardında ne var? Son yıllarda oyun dışı uygulamaların gelirleri gittikçe artıyor ve oyunlar arasındaki rekabet de en üst seviyede, yani oyun konusunda uygulamalar hacmini tamamlamaya yakın gibi görünüyor.

iOS ve iPadOS kullanıcıları, artık uygulamalara daha fazla harcama yapmaya başlayacak:

Oyunların payı 2021 itibariyle %61 seviyesinde ancak bunun gittikçe azalacağı beklentisinin altında diğer uygulamaların yaptığı ataklar da var. 2025’te mobil uygulama pazarının App Store tarafında %58 oranında oyun dışı uygulamaların baskınlığı bekleniyor. İndirilme ve gelir beklentisi açısından sabit ilerleyen fotoğraf ve video uygulamaları da TikTok ve YouTube’un etkisiyle çoğu kişi için beklenmeyen seviyede yükselecek.

2025 yılında App Store'da en fazla para kazandırması beklenen kategoriler şöyle:

Oyunlar %42

Uygulamalar: %58 Fotoğraf/Video uygulamaları %13 Eğlence uygulamaları %11 Sosyal medya uygulamaları %7 Kitap uygulamaları %4 Müzik uygulamaları %4 Diğer uygulamalar %19



Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Apple App Store için beklentiler teker teker kategoriler açısından bakıldığında oyunların liderliği yönünde, ancak oyunlar ve uygulamaları ayrı değerlendirdiğimizde manzara değişiyor. Oyun dışı uygulamalar kazanç açısından %58'lik bir paya sahip olacak.

Kitap okuma uygulamalarının listede yer alması beklentilerin dışında gibi dursa da mobil okuma deneyiminin yeri sağlamlaşacak gibi görünüyor. Apple App Store'da çok daha yaygın kullanılan sosyal medya uygulamalarından neredeyse iki kat daha büyük paya sahip fotoğraf/video uygulamalarının konumu bize ne söylüyor?

Google Play’de oyunların tek başına iktidarı değişmeyecek, sadece gelirdeki payı azalacak:

Android kullanıcılarıyla iPhone kullanıcıları arasında mobil uygulama harcama davranışları tahmin edilenden çok daha fazla farklılaşıyor. 2025 yılında 85 milyar dolarlık bir sanal pazardan bahsediyor olacağız ve bunun 60 milyar dolarında oyunlardan bahsedilecek. İlginç olan, oyun dışı uygulamaların da büyük bir sıçrama yaşayacak olması. 2018’de sadece 3 milyar dolarlık bir harcama yapılan oyun dışı uygulamalardaki yükseliş oyunlarda olandan çok daha fazla. Yine de birincilik için çok uzakta.

2025'te Google Play Store'da en fazla para kazandırması beklenen uygulama kategorileri:

Oyunlar %71

Uygulamalar: %29 Sosyal medya uygulamaları %5 Eğlence uygulamaları %4 Çizgi roman uygulamaları %4 Verimlilik uygulamaları %2 Sağlık ve spor uygulamaları %2 Diğer uygulamalar %13



2025'te de Android kullanıcıları tarafından en fazla gelir aktarılan tür oyunlar olmaya devam edecek. Koronavirüs salgını sonrasında bol bol başvurulan verimlilik ve sağlık uygulamalarının kazandığı kullanıcılarda süreklilik bekleniyor, bunun yanında sosyal medya uygulamalarının gelirleri Google Play Store için çok yüksek seviyelerde olmayacak.

Play Store’da oyunların payı App Store’dan yüksek, bunu grafiklerden de anlamak mümkün ancak aradaki makas gittikçe kapanacak. Bugün diğer uygulama türlerinin oyunlar karşısındaki cılız payını aşan ve 1 milyar dolarlık gelire sahip olan sadece sosyal medya uygulamaları. 2025’te gelirlerini üçe katlaması bekleniyor.

Grafikte sizin de dikkatinizi çekmiş olabilir, “diğer” kategorisi altında sizce hangi uygulamalar var ve bu uygulamaların getirisi beklenmedik seviyede yüksek olabilir mi?

Sonuç olarak, 4 yıl sonra kullanıcı davranışlarında büyük bir değişim olacak:

App Store'da oyunların yerini uygulamalara kaptıracak olması, aradaki farkın her yıl artacağına dair gösterge uygulama geliştiricileri için önemli bir sinyal. Google Play Store'da oyunların halen lider konumda kalacağını da düşününce uygulama geliştirmek için uygun mecra Apple'da olacak gibi görünüyor.

Bilinenler ışığında tüm bu tahminler olağan durum sürerse gerçekleşebilir. Bir buçuk yılı aşkın süren koronavirüs salgınında değişen alışkanlıkları denkleme dahil edince beklentileri aşacak yepyeni bir dalganın ortaya çıkmayacağının garantisi de yok.