Muhtemelen pek çoğunu izlediğiniz bu popüler yapımlar hakkındaki şaşırtıcı detayları öğrendiğinizde, söz konusu filmleri yeniden açıp izlemek isteyebilirsiniz.

Bir filmi izlerken aslında sayısız detay kaçırıyoruz. Sahnelere incelikle yerleştirilen unsurlar çoğu zaman ya fark edilmiyor ya da birkaç kişinin fark edip paylaşmasıyla duyuluyor. Film kötü bile olsa bu tarz detaylar film ekibine saygı duymamız için başlı başına bir neden.

Birazdan göreceğiniz detaylar öyle her yerde rastlayacağınız türde olanlardan değil. Interstellar, Seven, Harry Potter, Geleceğe Dönüş ve daha pek çok önemli filmin içindeki ve arka planındaki bu detayları öğrenince eşe, dosta anlatmak isteyeceksiniz.

Interstellar'daki su gezegeni sahnesinde çalan müziğin her 1.25 saniyesinde tik tak sesi duyulur. Her tik tak sesi Dünya'da bir günün geçtiğinin habercisidir.

Harry Potter serisi boyunca (2001-2011) kostümü defalarca değişen onlarca karakterin aksine kostümü hiç değişmeyen tek karakter Snape'ti.

Upgrade (2018) ve Görünmez Adam (2020) filmlerinin yönetmeni Leigh Whannell, 2004 yapımı Testere filminde Adam karakterini canlandırmıştı. Yönetmen bu yüzden her iki filmine de Jigsaw grafitisi gizleyerek saygı duruşunda bulunur.

Geleceğe Dönüş'te Marty'nin 1955'te reklam panosunda gördüğü "Yarının Evleri", ailesinin eviyle birebir aynıdır.

Babamın Penguenleri filminin kapanış jeneriğinde "Filmin yapımı sırasında hiçbir penguene zarar gelmemiştir." bilgisine ek olarak, "Öte yandan, Jim Carrey acımasızca ısırılmıştır. Ama bunu hak etmişti." bilgisi yer alıyor.

Otobüste, Forrest Gump'ın oturmasına izin vermeyenlerden biri olan bu kızı, Tom Hanks'in kızı Elizabeth canlandırdı.

'Arabalar' animasyonunda kanyonların tamamı klasik arabalar ve kaput süslemelerinden oluşuyor.

Watchmen'in açılış sahnesinde Nite Owl, Gotham Opera Binası'nın dışında Thomas ve Martha Wayne'i bir hırsızdan kurtararak Bruce Wayne'in bu evrende Batman olma ihtimalini ortadan kaldırır.

Jojo Rabbit filminde hayali Hitler, sigara ikram ederken ve et yerken görülür. Gerçekte, Hitler sigaraya şiddetle karşıydı ve vejetaryendi. Bu da Jojo'nun Hitler hakkında çok az şey bildiğini ima ediyordu.

Contact (1997) filminde Ellies'in çocukluğunda çizdiği ağaçlar ve manzara, solucan deliğini kullanarak gittiği yerde karşısına çıkar.

Titanik'teki bir çocuğun topaç çevirdiği bu sahne, batmadan önce gemide çekilmiş bir fotoğraftan esinlenildi.

Karede bulunan çocuk ve babası Titanik'ten kurtulan yolculardandı.

1995 yapımı Seven'da John Doe'nun konuşmasını yaptığı sahnede yüzü, tel örgü eşliğindeki çekim açısı ile 7 bölüme ayrılmıştır.

Will Smith'in bakışları arasında, Umudunu Kaybetme filmine konu olan gerçek Chris Gardner'ın geçişi.

Yeniden kurgulanan Justice League'in bu sahnesinde İntiharı Önleme Vakfı'nın "Yalnız değilsin" afişi yer alıyor.

Zack Snyder’in kızı Autumn, 2017'de filmin çekimleri sırasında canına kıydı ve yönetmen yeniden kurguladığı bu filmi kızına adadı.

Blade Runner 2049'da bilindiği üzere Replikant'lar ancak sol üst köşeye baktıkları zaman tespit edilebiliyorlar. Filmin başında da izleyicinin sol üst köşeye bakmasını sağlayan "Replicants" yazısı belirir.

Vulcan selamı, Star Trek serinin çekimleri sırasında, Yahudi olan Leonard Nimoy tarafından eski Yahudi rahiplerinin Kohanim adlı selamlamalarından esinlenilerek uyduruldu.

2007 yapımı Ratatuy animasyonunda, 2009 yapımı Yukarı Bak'tan Remy isimli köpeğin havlamasını duyarız ve gölgesine rastlarız.

Kahve dükkanı sahnesi sırasında siyah olan duvardaki kalp graffitisi sadece 5 saniye sonra Baby'nin Debora'yı ilk gördüğü an kırmızıya döner.

Kaynak: Film Gerçekleri