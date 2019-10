Netflix'in En Çok İzlenen 10 Orijinal Filmi Açıklandı

Dünyanın en çok tercih edilen dijital yayın platformu olan Netflix'in en popüler orijinal filmleri açıklandı. Liste, hepsi de birbirinden farklı 10 orijinal filmden oluşuyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformlarından olan Netflix, özellikle de kendi "Original" içerikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Platform, Original başlığı altında hem dizi hem film hem de diğer türdeki içerikleri oluşturuyor ve bu içerikler, milyonlarca Netflix üyesi tarafından izleniyor.

Açık konuşmak gerekirse Netflix'in en çok izlenen dizileri genelde herkes tarafından biliniyor. Liste, 64 milyon izlenme sayısıyla Stranger Thing ile başlıyor ve La Casa De Papel, You gibi dizilerle devam ediyor. Peki Netflix'te en çok izlenen filmler desek? Bu sorunun yanıtını bulmak bir hayli zor değil mi?

Netflix kullanıcıları, teknik eleştirmenler ve basın, içeriklerin istatistiklerinin yayınlanmasını istiyordu. Ancak Netflix, hiçbir zaman böyle bir durumu benimsemedi ve bugüne dek içeriklerine ait detayları hiç paylaşmadı. Geçtiğimiz günlerde bu durumu değiştirme kararı alan Netflix, The New York Times aracılığıyla en çok izlenen orijinal filmlerini yayınladı. Dilerseniz şimdi, Netflix'in bugüne dek en çok izlenen orijinal filmlerine yakından bakalım.

Netflix'te en çok izlenen 10 orijinal film

10. Fyre (20 milyon izlenme)

Fyre: Festival Fiyaskosu için tam olarak bir film diyemeyiz. Bu içerik bir film belgesel. İçeriğin konusu ise 2017 yılında düzenlenmesi planlanan "Fyre" isimli bir festival. Bu festival, Fyre Media Inc isimli bir şirketin CEO'su olan Billy McFarland ve rapçi Ja Rule tarafından düzenlenmeye çalışıldı. Ancak festival düzenlenemedi ve ortaya büyük bir fiyasko çıktı.

9. Otherhood (29 milyon izlenme)

Geçtiğimiz temmuz ayında yayınlanan bu film, henüz çok yeni olmasına rağmen büyük bir ses getirdi. Otherhood, bir komedi filmi. Filmde 3 yakın arkadaşın oğullarına sürpriz yapmak için New York'a gelişleri ve burada başlarına gelen olaylar anlatılıyor. Filmin izlenme sayısını her geçen gün biraz daha arttırıyor.

8. Always Be My Maybe (32 Milyon izlenme)

Aslına bakacak olursak bu film, fazlasıyla aşina olduğumuz romantizm filmlerinden bir tanesi. Birbirlerinin çocukluk aşkı olan iki kişi, tam 15 yıl sonra yeniden karşılaşıyorlar ve aralarında unutulan şeyler yeniden hatırlanıyor. Filmin kısa bir bölümünde Keanu Reeves'in de yer alması, Always Be My Maybe'yi biraz daha çekici yapmış gibi görünüyor.

7. Secret Obsession (40 milyon izlenme)

Secret Obsesion, psikolojik bir gerilim filmi. Jennifer isimli bir kadın, uğradığı saldırı sonucunda gözlerini açar. Ancak kadın hafızasını yitirmiştir ve hiçbir şeyden haberi yoktur. Yanında ise eşi olduğu söyleyen "Russel" bulunmaktadır. Jennifer bir süre sonra taburcu edilir ancak kadın, içgüdüsel olarak kendisini rahat hissetmemektedir. Bir süre sonra ise işler tamamen sarpa sarar.

6. The Highwaymen (40 milyon izlenme)

Hoolywood benzeri bir yapım olan The Highwaymen'de 1930'lu yıllara gidiyoruz ve o yılların en popüler suçlularının hayatlarına konuk oluyoruz. Bir de bu suçluların peşine Teksaslılar düştüğünde işe işler tam anlamıyla çıkmaza giriyor.

5. Tall Girl (41 milyon izlenme)

Bu romantik komedi filmindeki ana kahramanımız 1.85 boyundaki Jodi. Jodi, hayatının büyük bir bölümünü eğilerek geçirdiği için artık bu durumdan çok sıkılmıştır ve özgüven kaybı yaşamaktadır. Ancak Jodi, bir gün bu durumu aşmaya karar verir ve kendisini bir aşk üçgeninin içerisinde bulur.

4. The Perfect Date (48 milyon izlenme)

The Perfect Date, Netflix'in popüler romantik gençlik filmlerinden bir tanesi. Bu filmde üniversiteye gidebilmek için para biriktirmek isteyen bir liselinin hikayesi anlatılıyor. Öyle ki liseli gencimiz, para biriktirebilmek için sahte sevgili olarak hizmet vermektedir. Ancak bu kez işler çok da yolunda gitmez ve bir süre sonra ortaya gerçek duygular çıkar.

3. Triple Frontier (52 milyon izlenme)

Aksiyon, macera ve suç. Triple Frontier bunların hepsini bünyesinde taşıyan ve izleyicilere zamanın nasıl geçtiğini unutturan bir yapım. Bu filmde ABD'nin özel kuvvetler biriminde görev almış olan 5 arkadaşın hikayesine gideceğiz. Bu beş arkadaş aslında, Güney Amerikalı bir uyuşturucu baronunu devirmek için bir araya gelmiştir ancak işler, hiç de istendiği gibi gitmeyecektir.

2. Murder Mystery (73 milyon izlenme)

Bu filmin bu kadar çok izlenmesinin esas nedeni elbette Adam Sandler ve Jennifer Aniston'dan kaynaklanıyor. Özellikle de komedi dünyasının popüler isimlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu yapımda bir çiftin, balayı tatillerinde bir cinayete şahit olmalarını ve bu olayın sonucunda yaşanan olayları izleyeceğiz.

1. Bird Box (80 milyon izlenme)

Aslına bakacak olursak bu film, Hollywood'un standart kıyamet sonrası gerilim filmlerinden bir tanesi. Bird Box'ta bir anne ve iki çocuğunun kıyametten sonraki kurtulma çabalarını izleyeceğiz. Ancak zaten hayatta kimse kalmamıştır ve bu üçlünün kurtulma şansı da fazla yoktur.