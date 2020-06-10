Command&Conqueror'daki 'UFO', Uygun Şekilde Modlandı

Command & Conqueror'da yıllarca UFO zannedilen bir cismin sırrı, geliştiricilerin yıllar önce yaptığı bir açıklama ile çözülmüştü. Ancak yeni yayınlanan bir mod, gizemli cismin yıllar sonra Command & Conqueror Remastered'da gerçekten de bir ufo olarak yer almasını sağlıyor.

Command & Conquer hayranları, oyunda görülen gizemli bir cismin UFO olup olmadığını uzun zamandır merak ediyorlardı. Cismin ne olduğu, orijinal oyunun düşük çözünürlüğü nedeniyle anlaşılamıyordu. Ancak gerçek zamanlı strateji oyununun yeni çıkan remastered versiyonu sayesinde ne olduğu bir türlü belirlenemeyen cismin sırrı çözüldü.

Campaign modundaki üçüncü GDI görevinde, başlangıç alanındaki uçurumun batısında garip görünümlü bir cisim yer alıyor. 1995 yılında piyasaya sürülen oyunda, piksel piksel görüntü nedeniyle cismi tanımlamak zordu. Oyuncular, cismin bir UFO veya bir Scrin gemisi olduğunu düşündüler.

Command & Conquerer'daki gizemli cismin ne olduğu yıllar sonra açıklandı

Command & Conquer'ın çıkışından 13 yıl sonra, geliştirici Westwood Studios'tan eski bir çalışan ve remaster versiyonu için kurulan stüdyo Petroglyph'deki geliştiriciler, görüntünün aslında helikopter kazasını tasvir etmek olduğunu ortaya koydu. Geliştirici Adam Isgreen, "Ne olduğu konusundaki teoriler çok eğlenceliydi ama bir UFO veya Scrin gemisi değil. Bu bir helikopter enkazı. C&C'den (DOS) beri oradaydı." dedi.

Command & Conquer Remastered ile gizemli cisim, olması gerektiği gibi helikopter enkazına dönüştürüldü

Command & Conquer Remastered'ın piyasaya sürülmesiyle birlikte cisim Petroglyph tarafından yeniden tasvir edildi ve başlangıçta amaçlandığı gibi kaza yapmış bir helikopterin uç kısmı gibi görünüyor. Ancak cismin 13 yıl boyunca UFO zannedilmesi unutulmadı. Bir mod yapımcısı ise Command & Conquer remastered sürümünü değiştirerek cismi UFO olarak yeniden tasarladı.

Steam Atölyesi kullanıcısı NightShadow02, Reddit kullanıcısı Nyerguds ile birlikte UFO modunu eğlence amaçlı olarak oluşturdu. Çalışmaları, Command & Conquer topluluğunun dikkat çekti ve eğlence yeniden başladı. Bir Reddit kullanıcısı, "Doğrusunu söylemek gerekirse bunun her zaman bir tuvalet olduğunu düşünürdüm" diye yazarak mizahı bir adım öteye taşıdı.

Cismin UFO moduyla tasarlanan görüntüsü: