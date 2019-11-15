Normal Fiyatı 31 TL Olan Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu

Oyun dünyasında Steam ile Epic Games Store arasındaki mücadele, oyunculara yarıyormuş gibi görünüyor. Epic Games'in dün ücretsiz sunduğu oyun sonrası bugün Steam de normal fiyatı 31 TL olan Company of Heroes 2'yi ücretsiz hâle getirdi.

Oyuncuların merakla beklediği Steam indirimlerine kısa bir süre kala platformda bazı oyunların ücretsiz olarak sunulması, oyun tutkunlarının şimdiden yüzünü güldürdü. Son dönemde en büyük rakibi Epic Games Store ile ciddi bir yarış içinde olan platform, normal fiyatı 31 TL Company of Heroes 2'yi ücretsiz olarak oyunculara sundu.

Relic Entertainment'ın geliştirdiği Company of Heroes 2'nin yayıncıları arasında dünyanın en büyük oyun üreticilerinden biri olan SEGA yer alıyor. 2. Dünya Savaşı temalı Company of Heroes 2, strateji oyunlarını sevenlerdenseniz sizin için iyi bir alternatif olabilir. Gelin bu oyunu ücretsiz olmasından yararlanarak kütüphanenize nasıl ekleyeceğinize yakından bakalım.

Company of Heroes 2 nasıl edinililir?

Fragmanını yukarıdan izleyebileceğiniz Company of Heroes 2'yi Steam kütüphanenize eklemek için öncelikle bir Steam hesabınızın olması gerekiyor. Steam hesabınız yoksa buraya tıklayıp hesap oluşturduktan sonra aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra yapmanız gerekenler şu şekilde:

İlk adım olarak buraya tıklayıp oyunun Steam sayfasına erişim sağlayın.

Sayfayı aşağı kaydırıp satın alma kısmına gelin ve 'Hesaba Ekle' butonuna tıklayın.

Oyunu hesabınıza ekledikten sonra aşağıdaki mesajla karşılaşacaksınız ve yapmanız gereken her şey bu kadar.

Artık oyun kütüphanenize gidip Company of Heroes 2'ye ömür boyu sahip olmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Company of Heroes 2'yi nasıl edinebileceğinizi anlattığımız yazımızın sonuna geldik. İndirimin 17 Kasım saat 21.00'a kadar geçerli olduğunu da hatırlatalım. Ücretsiz oyun fırsatlarını önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için bizi aşağıdan ulaşabileceğiniz mobil uygulamalardan takip edebilirsiniz.