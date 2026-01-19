Tümü Webekno
Consumer Reports, En İyi Android Telefonları Açıkladı

Her türden ürünü performanslarına göre inceleyip sıralamasıyla bilinen Consumer Reports, 2025 yılının en iyi Android telefonlarını açıkladı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yakın zamanda geride bıraktığımız 2025 yılı, birçok telefona da ev sahipliği yapmıştı. Öyle ki geçtiğimiz yıl boyunca dünyanın dört bir yanından çok sayıda markanın her biri farklı konuda öne çıkmayı başarna amiral gemisi telefonlar tanıttığını görmüştük. Peki bunlardan en iyileri hangileriydi?

Ünlü araştırma firması Consumer Reports, gerçekleştirdiği testler sonucunda yılın en iyi Android telefonlarını belirledi. Şirket; performans, kamera, pil ömrü başta olmak üzere tüm önemli kısımları göz önünde bulundurarak sıralamalar yapıyor. Şimdi ise 2025’in en iyi Android telefonlarını belirledi. İşte farklı kategorilere göre belirlenen o cihazlar ve özellikleri.

Orta segmentte Google Pixel 9a

9a
Ekran 6,3 inç, 120 Hz, 1080 x 2424 piksel, OLED
İşlemci Google Tensor G4
RAM 8 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 48 MP + 13 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 5100 (23W)

Dikey katlanabilir telefonlarda Samsung Galaxy Z Flip7

flip7
Ekran 6,9 inç, 120 Hz, 1080 x 2520 piksel, AMOLED / 4.1 inç 120 Hz, 948 x 1048 piksel, AMOLED
İşlemci Exynos 2500
RAM 12 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 12 MP
Ön kamera 10 MP
Batarya 4300 mAh (25W)

Yatay katlanabilir telefonlarda Samsung Galaxy Z Fold7

zfold
Ekran 8.0 inç, 1968 x 2184 piksel, 120 Hz, LTPO AMOLED / 6,5 inç, 1080 x 2520 piksel, 120 Hz, AMOLED
İşlemci Snapdragon 8 Elite
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 200 MP + 10 MP + 12 MP
Ön kamera 10 MP
Batarya 4400 mAh (25W)

Amiral gemisi Google Pixel 10 Pro

pixl10
Ekran 6,3 inç, 1280 x 2856 piksel, 120 Hz, LTPO OLED
İşlemci Google Tensor G5
RAM 16 GB
Depolama 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 50 MP + 48 MP + 48 MP
Ön kamera 42 MP
Batarya 4870 mAh (30W)

Amiral gemisi Samsung Galaxy S25 Ultra

ult
Ekran 6,9 inç, 1440 x 3120 piksel, 120 Hz, AMOLED
İşlemci Snapdragon 8 Elite
RAM 12 GB / 16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 200 MP + 10 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 12 MP
Batarya 5000 mAh (45W)
Android

