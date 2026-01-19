Consumer Reports, En İyi Android Telefonları Açıkladı

Her türden ürünü performanslarına göre inceleyip sıralamasıyla bilinen Consumer Reports, 2025 yılının en iyi Android telefonlarını açıkladı.

Yakın zamanda geride bıraktığımız 2025 yılı, birçok telefona da ev sahipliği yapmıştı. Öyle ki geçtiğimiz yıl boyunca dünyanın dört bir yanından çok sayıda markanın her biri farklı konuda öne çıkmayı başarna amiral gemisi telefonlar tanıttığını görmüştük. Peki bunlardan en iyileri hangileriydi?

Ünlü araştırma firması Consumer Reports, gerçekleştirdiği testler sonucunda yılın en iyi Android telefonlarını belirledi. Şirket; performans, kamera, pil ömrü başta olmak üzere tüm önemli kısımları göz önünde bulundurarak sıralamalar yapıyor. Şimdi ise 2025’in en iyi Android telefonlarını belirledi. İşte farklı kategorilere göre belirlenen o cihazlar ve özellikleri.

Orta segmentte Google Pixel 9a

Ekran 6,3 inç, 120 Hz, 1080 x 2424 piksel, OLED İşlemci Google Tensor G4 RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 48 MP + 13 MP Ön kamera 13 MP Batarya 5100 (23W)

Dikey katlanabilir telefonlarda Samsung Galaxy Z Flip7

Ekran 6,9 inç, 120 Hz, 1080 x 2520 piksel, AMOLED / 4.1 inç 120 Hz, 948 x 1048 piksel, AMOLED İşlemci Exynos 2500 RAM 12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 12 MP Ön kamera 10 MP Batarya 4300 mAh (25W)

Yatay katlanabilir telefonlarda Samsung Galaxy Z Fold7

Ekran 8.0 inç, 1968 x 2184 piksel, 120 Hz, LTPO AMOLED / 6,5 inç, 1080 x 2520 piksel, 120 Hz, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 200 MP + 10 MP + 12 MP Ön kamera 10 MP Batarya 4400 mAh (25W)

Amiral gemisi Google Pixel 10 Pro

Ekran 6,3 inç, 1280 x 2856 piksel, 120 Hz, LTPO OLED İşlemci Google Tensor G5 RAM 16 GB Depolama 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP + 48 MP + 48 MP Ön kamera 42 MP Batarya 4870 mAh (30W)

Amiral gemisi Samsung Galaxy S25 Ultra