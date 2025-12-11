Tümü Webekno
2025'te Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu!

Kasım 2025'in sonu itibarıyla Türkiye'de en çok kullanılan akıllı telefon markaları belli oldu. Böylelikle Apple ile Samsung arasındaki rekabetin Türkiye cephesindeki sonuçları belli olmuş oldu. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla küresel pazarda en çok satan akıllı telefonların belirlendiğinden bahsetmiştik. Samsung ile Apple, her zaman olduğu gibi yine pazarı domine etmeyi başarmışlardı.

Peki Türkiye'deki durum nasıl? Vatandaşlar en çok hangi marka telefonları kullanıyorlar? Bu içeriğimizde pazar araştırma şirketi Statcounter'ın Kasım 2025 sonu itibarıyla güncel Türkiye raporuna yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Türkiye'de en çok kullanılan akıllı telefon markaları:

Marka Pazar Payı
Bilinmeyen Yüzde 42,06
Apple Yüzde 22,44
Samsung Yüzde 14,76
Xiaomi Yüzde 12,39
Huawei Yüzde 1,87
oppo Yüzde 1,59
realme Yüzde 1,11
TECNO Yüzde 1,01
Infinix Yüzde 0,71
vivo Yüzde 0,68

Yukarıdaki tablo, Türkiye'de en çok kullanılan akıllı telefon markasının açık ara farkla Apple olduğunu gözler önüne seriyor. Firmanın iPhone modelleri, Türkiye'deki akıllı telefon pazarının yüzde 22,44'üne hakim durumda. Apple'ın Türkiye'deki en güçlü rakibi olan Samsung'un pazar payı ise yüzde 14,76 seviyesinde. Listenin devamında ise Xiaomi'yi görüyoruz ki bu da şaşırtıcı bir istatistik değil.

Gelelim "Bilinmeyen" kategorisine:

Statcounter'ın araştırmasında yüzde 42,06'lık "Bilinmeyen" kategorisi dikkat çekiyor. Bunu hemen açıklayalım: Pazar araştırma şirketi, yukarıdaki verileri internet trafiği üzerinden analiz yapan robotlarla sağlıyor. Ancak bu robotlar, VPN kullanımı, IMEI kaydı yapılmamış cihazlar veya internet servis sağlayıcıların filtreleme sistemleri nedeniyle bazı durumlarda tespit yapamıyor. İşte tespit yapılamayan akıllı telefonlar bu kategori içerisine alınıyor.

Peki siz hangi marka akıllı telefon kullanıyorsunuz? Tarafınız Android'in özgürlüğü mü yoksa Apple'ın kapalı kutu iOS sistemi mi? Yorumlarınızı bekliyoruz...

