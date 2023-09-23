Türk sinemasının efsane Yeşilçam dönemine damga vurmuş en önemli filmlerden olan Çöpçüler Kralı, izlemeye doyamadığımız oyuncu kadrosunun yanı sıra bugün bile daha iyisine az rastladığımız hikâyesiyle de dikkat çekiyor. Filmi sadece izleyip geçtiyseniz hakkındaki bilinmeyenlere epey şaşıracaksınız.

Pek çoğumuzun sinemada izleme şansı olmadı ama televizyonda her denk gelişimizde Çöpçüler Kralı filmini bitirmeden kanalı değiştirmedik. Çünkü bu film, çoğu kişiye göre Türk sinemasının en kıymetli zamanlarından kabul edilen Yeşilçam döneminde çekilmiş en iyi filmlerden bir tanesi. Çöpçüler Kralı hem oyuncu kadrosu hem de izleyiciye anlattığı hikâye ile gerçek bir efsane.

Tekrar tekrar izlemiş olsanız bile Çöpçüler Kralı filmindeki bazı detayları kaçırmış olabilirsiniz çünkü senaryosu tam anlamıyla ilmek ilmek işlenmiş bir yapıya sahip. Tabii ilginç detaylar yalnızca filmin içinde değil. Çöpçüler Kralı filminin öncesinde, kamera arkasında ve sonrasında yaşanan bazı detaylar da bu filmin bilinmeyenleri arasında. İşte şimdi o detaylara dalıyoruz.

Önce kısaca Çöpçüler Kralı filmini hatırlayalım:

Yıl: 1977

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Zeki Ökten

Oyuncular: Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Şener Şen

IMDb: 8.5

Çöpçü Apti çalıştığı mahallede herkes tarafından sevilen biridir. Gönlünü aynı mahalledeki bir evde temizlikçi olarak çalışan Hacer’e kaptırır. Fakat Zabıta Amiri Şakir’in de gözü Hacer’dedir. Apti fakir olduğu için ailesi ona Hacer’i vermez. Şakir’in de annesi Hacer’i istemez ama o bir şekilde yolunu bulup kızı alır. Apti bu sırada şans eseri bir gazinoya girer ve ansızın meşhur olur. İşte o günden sonra işler epey değişir.

Çöpçüler Kralı hakkında bazılarını ilk kez duyacağınız ilginç bilgiler:

Çöpçüler Kralı, Altın Portakal’da iki ödüle layık görüldü.

İki ‘kral’ film de aynı yerde çekildi.

Çöpçü Apti aslında gerçek biri.

Çöpçüler Kralı, Kemal Sunal’ı İlyas Salman ile birlikte izlediğimiz az sayıdaki filmden biri.

Filmde Hababam Sınıfı Ahmet de var.

Çöpçüler Kralı’nda Müsteşar Kemal’i fark ettiniz mi?

Kaçak sigaracı abi aslında filmin yapım sorumlusu.

Filmde, Süt Kardeşler filmine ince bir selam da var.

Çöpçüler Kralı’nı bugün bir belgesel gibi izleyebiliriz.

Çöpçüler Kralı, Altın Portakal’da iki ödüle layık görüldü:

Ülkemizin en önemli sinema organizasyonlarından bir tanesi olan Altın Portakal Film Festivali, her yıl Türk sinemasının en iyilerini ödüllendiriyor. 1978 yılında yapılan 15. Antalya Film Festivali’nde en iyiler arasında Çöpçüler Kralı da vardı, hem de iki kategoride. O yıl filmin senaristi Umur Bugay En İyi Senaryo ödülüne layık görülürken Zabıta Amiri Şakir’i canlandıran Şener Şen de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Yani film, döneminde bile beğenilen bir yapım olmuştu.

İki ‘kral’ film de aynı yerde çekildi:

1977 yapımı Çöpçüler Kralı’ndan bir yıl önce, 1976 yılında çekilen Kapıcılar Kralı filmi sanki aynı yerde ama farklı evrende geçen bir filme benzer. Bunun tek nedeni iki filmin de başrolünde Kemal Sunal’ın oynaması değil, her iki filmin de aynı yerde çekilmiş olmasıdır. Kapıcılar Kralı da, Çöpçüler Kralı da İstanbul’un Cihangir semtindeki Güneşli Sokak’ta ama farklı apartmanlarda çekildi. Daha sonra bu sokağın adı, usta oyuncuyu onurlandırmak adına Kemal Sunal Sokak olarak değiştirildi.

Çöpçü Apti aslında gerçek biri:

Kemal Sunal, Çöpçüler Kralı filminde oynayacağını duyunca role hazırlık yapmak için çekimlerden bir süre önce gerçekten de Beyoğlu’nda bir çöpçü olan Mehmet Konuk’u uzaktan izlemeye başladı. Bir çöpçünün tüm hareketlerini izleyerek gerçekten de filmde bir çöpçü gibi davranmak istiyordu, biliyoruz ki bunu başardı.

Kemal Sunal daha sonra ona fark etmeden çöpçülüğü öğretmiş olan Mehmet Konuk’un yanına gitti ve durumu anlattı. Mehmet Konuk bu duruma çok sevindi ve Kemal Sunal’dan filmde gerçekten de iş sırasında kullandığı kovayı ve süpürgeyi kullanmasını istedi. Kemal Sunal bunu kabul etti ve Mehmet Konuk ona daha sonra filmde de sık sık duyacağımız bir uyarıda bulundu, ‘Başlarına bir şey gelmesin, devlet malıdır, bana zimmetli.’

Çöpçüler Kralı, Kemal Sunal’ı İlyas Salman ile birlikte izlediğimiz az sayıdaki filmden biri:

Türk sinemasının iki usta komedi oyuncusu İlyas Salman ve Kemal Sunal’ı hepimiz ayrılmaz ikili olarak düşünüyoruz ama aslında bu bir yanılsama. Çünkü ikisinin birlikte rol aldığı yalnızca iki film var; Çöpçüler Kralı ve 1978 yapımı Kibar Feyzo. Yani Çöpçüler Kralı bu açıdan da son derece önemli bir yapım.

Filmde Hababam Sınıfı Ahmet de var:

‘Nereyi kaçırdık yahu dur bir daha izleyeyim!’ demeyin çünkü kendisi filmde rol almıyor. 1977 yapımı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde karşımıza okula yeni gelen efendi öğrenci Ahmet olarak çıkan Ahmet Sezerel, Çöpçüler Kralı filminde yardımcı yönetmen olarak görev yaptı. Yeşilçam döneminde ekranda izlediğimiz pek çok oyuncu bu filmlerde yönetmen, yapımcı, senarist gibi farklı görevler almışlardır.

Çöpçüler Kralı’nda Müsteşar Kemal’i fark ettiniz mi?

İşte bu tekrar dikkatli izlediğinizde görebileceğiniz bir detay. Apti tüp kuyruğunda beklerken filmde daha sonra görmediğimiz bir figüran oyuncu ile kısa bir konuşma yapıyor. Filmi dikkatli izleyenler bu kişinin Çocuklar Duymasın dizisinde Müsteşar Kemal rolü ile gönlümüzü kazanan usta oyuncu Ferdi Akarnur olduğunu fark etmişlerdir. Çöpçüler Kralı, kendisinin ilk rol aldığı filmlerden bir tanesidir.

Kaçak sigaracı abi aslında filmin yapım sorumlusu:

Çöpçüler Kralı filminde Hacer’in dört abisi olduğundan bahsedilir ancak biri hapiste olduğu için onu hiç görmeyiz. Filmde gördüğümüz Hacer’in üç abisinden biri olan ve kaçak sigara satması ile dikkat çeken abiyi canlandıran Necdet Doğan aynı zamanda Çöpçüler Kralı filminin yapım sorumlusu olarak da görev almıştır. Maalesef Necdet Doğan 2011 yılında aramızdan ayrıldı.

Filmde, Süt Kardeşler filmine ince bir selam da var:

Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez’in yer aldığı 1976 yapımı Süt Kardeşler filminin başrollerinde de Kemal Sunal ile birlikte Şener Şen’i izlemiştik. Bu filmde Kemal Sunal askeri, Şener Şen ise bir komutanı canlandırdığı için ‘Kumandanım!’ diye hitap ediyordu. Çöpçüler Kralı filminde de çöpçü Apti’nin Zabıta Amiri Şakir’e ‘Kumandanım!’ dediğini görürüz. İşte bu hitap Süt Kardeşler filmine ince bir selam göndermektedir.

Çöpçüler Kralı’nı bugün bir belgesel gibi izleyebiliriz:

Girişte de bahsettiğimiz gibi Çöpçüler Kralı filminin senaryosu ince ince işlenmiş detaylarla dolu. Ekmek kuyrukları, tüp kuyrukları, gazeteci çocuğun verdiği haberler, insanlar arasındaki sınıfsal farklılıklar, memuriyetin konumlandırılması gibi sayısız detay bugün baktığımızda 1970’li yılları anlatan bir belgesel niteliği taşıyor. Elbette hikâyenin kurgusal yanı da bir hayli güçlü ama gerçekler, o dönemin gerçekleri.

Yeşilçam sinemasının en önemli yapımlarından olan Çöpçüler Kralı filminin bilinmeyenlerinden bahsederek bazı gizli kalmış detayları gün yüzüne çıkarmaya çalıştık. Çöpçüler Kralı filmini seviyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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