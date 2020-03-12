Corona Virüsüne Karşı Dezenfektanlar, Nasıl Kullanılmalı?

Bütün dünyanın kırmızı alarma geçmesine neden olan Corona virüsü, Türkiye de dahil olmak üzere 74 ülkeye yayılmış durumda. Corona virüsünden korunmak için almamız gereken en etkili önlemlerden biri dezenfektan sıvıları doğru şekilde kullanmak.

Corona virüsü salgını, Çin’in Vuhan kentinden çıktığından beri 6 kıtada 74 ülkeye yayılmış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Mart gecesi yaptığı açıklamada Türkiye’de bir erkek hastada Corona virüs vakası tespit edildiğini söyledi. Toplum olarak her ne kadar endişeli olsak da Corona virüsü, yeterli önlemler alındığında tehlike arz etmiyor.

Ellerimizi bolca su ve sabunla minimum 30 saniye boyunca düzenli olarak yıkamak, su bulamadığımız durumlarda ise dezenfektan sıvı kullanmak Corona virüsünden korunmanın en kolay ve en etkili yöntemlerinden. Gündemden dolayı hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan dezenfektan sıvıların nasıl işe yaradığını, nasıl kullanılması gerektiğini ve Corona virüsü gibi hastalıklardan nasıl korunabileceğimizi sizlerle paylaştık.

Dezenfektan sıvılar nasıl işe yarıyor?

Sabun ve suya erişimimizin olmadığı zamanlarda dezenfektan sıvılar ellerimizi virüsten arındırmak için en etkili yollardan biri. Dezenfektanların ellerimizde bulunan bakteri ve mikropları öldürebilmesi için içeriğinde mutlaka etil ya da izopropil alkol bulunması gerekiyor.

Corona virüsü gibi bulaşıcı salgınlardan korunmak için kullandığımız bu dezenfektanlarının alkol oranı en az %80 olmalı. Daha az dereceye sahip alkoller malesef bakterileri ve mikropları öldürmek için yeterli değil. Yüksek orandaki alkol, mikropların ve bakterilerin dış katmanlarına zarar vererek onları öldürüyor. Böylelikle herhangi bir sebepten ellerimize bulaşan mikrop ve bakteriler vücudumuzda kendilerine yer edinemiyorlar.

El yıkamak mı dezenfektan sıvı kullanmak mı daha etkili?

Dezenfektan sıvı kullanmak ellerinizi 25 saniye boyunca sabunla yıkamaktan daha etkili değil, bu yüzden fırsatınız oldukça ellerinizi yıkamanızı tavsiye ediyoruz. Sabunlu suyun aksine, dezenfektanların kiri ve yağı çözme özellikleri yok. Bu yüzden de elleriniz kirliyken kullandığınız dezenfektanların pek bir yararını göremezsiniz.

ABD Hastalık ve Korunma Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre, dezenfektan yerine sabun ve suyla ellerimizi yıkamak bizi aynı zamanda ishale yol açan bakterilerden de uzak tutmaya yardımcı oluyor. Dezenfektanın elleri yıkamak kadar etkili olamamasının bir diğer sebebi ise, dezenfektan sıvıyı kullandıktan sonra ellerimizin kurumasını beklemeden başka cisimlere değmemiz. Bu yüzden, su ve sabunun olmadığı durumlarda ellerimizi dezenfektanla temizledikten sonra iyice kurumasını beklemeliyiz.

Dezenfektan sıvılar ne zaman kullanılmalı?

Dezenfektan sıvılar sadece ve sadece su ve sabuna erişiminizin olmadığı zamanlarda kullanılmalı. Özellikle elleriniz yağlı ve kir bağlamışsa, mikroplardan arınmanın en iyi yolu su ve sabun bulmak olacaktır. Lavabo gibi yerlere ulaşamayacağınız durumlarda özellikle hastane ziyaretleri öncesi ve sonrası mutlaka dezenfektan kullanmalısınız.

Toplu taşımadan indiğiniz zaman, kalabalık bir alandan çıktığınızda ve özellikle para gibi Corona virüsün taşınmasında aracı olabilecek cisimlere dokunduktan sonra mutlaka dezenfektan kullanmalısınız. Siz yine de temizliği pekiştirmek adına evinize ya da işyerinize döndüğünüz zaman ellerinizi bol su ve sabunla yıkamayı unutmayın.

Dezenfektan sıvılar Corona virüse karşı korur mu?

Alkol oranı en az %80 olan dezenfektan sıvılar doğru bir şekilde kullanıldığında bizleri virüslerden olabildiğince koruyabilir. Dezenfektan sıvıların en doğru yöntemi; parmaklarınızı, parmak aralarınızı, avucunuzu ve ellerinizin üstünü dezenfektan sıvıyla bir güzel ovduktan sonra tamamen kurumasını beklemektir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, elleriniz yağlıysa dezenfektan kullanmak hiçbir işe yaramayacaktır.

Dezenfektan sıvılarının enfeksiyonların yayılmasını önlemek amaçlı hastane ve okul gibi kamuya açık yerlerde zaten kullanıldığını biliyoruz. Dezenfektanların bu gibi yerlerde uzun süredir kullanılması, bu tür sıvılara olan güvenimizi bir nebze arttırmakta.

Hastalıktan korunmak için neler yapmalıyız?

Grip gibi bulaşıcı hastalıkların en az Corona virüsü kadar tehlikeli olduğunu unutmamak lazım. Egzersiz yapmak metabolizmanızı hızlandırarak vücudunuzun direncini arttıracaktır. Şimdilik spor salonlarından kesinlikle uzak durmanız gerekse de, evinizde yapacağınız 45 dakikalık bir egzersizle direncinizi rahatça arttırabilirsiniz.

Düzenli beslenme ve uyku bağışıklığımızı arttıracak diğer etkenlerden. Bu dönemde çok fazla fast-food tüketmemeye, mümkün olduğunca sebze ve protein ağırlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda ellerimizi olduğu kadar evimizi ve sık kullandığımız telefon, laptop gibi eşyalarımızı da dezenfekte etmemiz gerektiğini unutmayın.