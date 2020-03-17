Daha önce tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (COVID-19) salgını nedeniyle yaşanılan paniğin aptalca olduğunu söyleyen Tesla CEO’su Elon Musk, çalışanlarına e-postada, kendilerini iyi hissetmedikleri takdirde işe gelmeyebileceklerini söyledi.

Tesla ve SpaceX şirketlerine liderlik eden milyarder girişimci Elon Musk, Twitter’dan yaptığı çıkışlarla sık sık manşet olan bir isim. Fikirlerini ifade etmekten hiçbir zaman çekinmeyen Musk, bu ayın başlarında kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, COVID-19 olarak adlandırılan yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle yaratılan panik havasının aptalca olduğunu söylemişti. Tweet, kısa sürede 1.7 milyon beğeni aldı ve 350.000 kez retweetlendi.

İnsanların peşi sıra öldüğü bir dönemde yapılan bu paylaşım, haliyle pek çok kişinin tepkisini çekti. Bu paylaşımdan birkaç gün önce ise Musk’ın çalışanlarına trafik kazalarının corona virüsünden daha tehlikeli olduğunu belirten bir e-posta gönderdiği ortaya çıktı.

İlk etapta salgınla alay eden Güney Afrika asıllı Amerikalı girişimci, aradan geçen sürede olayın ciddiyetini kavramış gibi görünüyor. LA Times’ın aktardığı bilgilere göre Musk, corona virüsü salgınıyla ilgili çalışanlarına bir e-posta gönderdi. Salgın nedeniyle endişelenenlerin veya kendini iyi hissetmeyenlerin işe gelmeyebileceklerini belirten Musk, mailde şu ifadelere yer veriyor: “Biraz olsun hasta veya rahatsız hissediyorsanız, işe gelmek zorunda değilsiniz. Bunu belirtmek istiyorum. Şahsen ben işte olacağım, ama bu benim kararım. Herhangi bir nedenle evde kalmak istiyorsanız, anlarım”

Musk ayrıca şu an için COVID-19 testi pozitif çıkan herhangi bir Tesla çalışanın olmadığını ancak aksi bir durumda herkesin uyarılacağını sözlerine ekledi. Tesla'nın 10.000 çalışanı bulunan Körfez Bölgesi fabrikası, bölgedeki altı ilçede vaka sayısının artmasına rağmen üretime devam ediyor.

ABD'de yaklaşık 4.500 teyit edilmiş COVID-19 vakası bulunuyor. Ülkedeki ölü sayısı ise 87’ye ulaşmış durumda ancak ayrı eyaletler özerk olarak kendi tedbirlerini uyguluyorlar. Facebook, Twitter ve Google dahil olmak üzere birçok büyük şirket, dünyanın dört bir yanındaki binlerce çalışanının evden çalışmalarına karar verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından resmi olarak pandemi, yani küresel salgın ilan edilen COVID-19, geçen yıl sonlarında Çin'in Wuhan şehrinde ilk kez tespit edildiğinden beri dünya çapında 170.000 kişiye bulaştı ve 6.500'den fazla insanı öldürdü. Dünyanın dört bir yanında salgının yayılmaması için eşi benzeri görülmemiş bir çaba sarf ediliyor. Seyahat yasakları, sosyal alanların kapatılması, karantinalar ve okulların kapatılması, alınan başlıca tedbirler arasında yer alıyor.